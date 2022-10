7 personajes de series de moda para inspirar el disfraz de Halloween más original

Halloween ya está a la vuelta de la esquina y aunque seguramente ya tienes listo tu disfraz, también es probable que aún sigas buscando el atuendo ideal para dejar a todos boquiabiertos en las fiestas de esta temporada. Los personajes de cine y televisión han sido siempre la mejor inspiración para estas fechas, aunque como sucede con todo, lo que estaba de moda ayer ya no es novedoso hoy. El años anteriores todos querían ponerse un mono rojo y una careta blanca imitando a las estrellas de La Casa de Papel (Netflix). Y qué decir de El Juego del Calamar, la serie coreana que el año pasado se convirtió en la sensación. Para el Halloween de este 2022 hemos encontrado los personajes más icónicos de las series de moda para que triunfes con tu disfraz.

Aemond Targaryen de The House of the Dragon (HBO)

La precuela de la exitosa serie de The Game of Thrones seguramente será el tema más socorrido en los disfraces de Halloween este año, y sospechamos que Rhaenyra y Daemon, los protagonistas, serán los favoritos de muchos. Con ello en mente, quisimos proponer otro de los personajes de esta historia igualmente fascinante: el príncipe Aemond Targaryen (Ewan Mitchell), hijo del hijo del rey Viserys y su segunda esposa, la reina Alicent Hightower. Además de la melena rubia platinada distintiva de la familia, este joven se caracteriza por usar un parche debido a que perdió un ojo (no diremos cómo), de hecho también es conocido como Aemond ‘El Tuerto’.

Jennifer Walters de She-Hulk: Attorney at Law (Disney+)

Esta talentosa abogada, interpretada por Tatiana Maslany, tiene el característico color verde de su primo Bruce Banner (Hulk), y también su fuerza. Sin embargo, a diferencia de dicho superhéroe, ella conservó su inteligencia y aprendió a controlar sus transformaciones. Este personaje es una gran opción para disfrazarse, pues basta con un buen traje sastre -digno de una exitosa litigante- y suficiente pintura verde.

Lord Morpheus de The Sandman (Netflix)