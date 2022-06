Jesús Carmona habla del éxito de ‘Baile de Bestias’, su próximo musical y una faceta desconocida

¿Cómo fue ganar el Premio Benois y de qué forma ha repercutido en tu compañía?

Que te otorguen un premio de esa categoría a nivel mundial es apabullante porque además, yo no me lo esperaba para nada. Estábamos en la gala, con alfombra roja en Moscú, en el teatro Bolshói, un sueño... Para mí eso ya era el premio. Yo pensaba, ‘por tener esta experiencia ya estoy premiado’. Y de repente estábamos en la gala, y yo el inglés no lo hablo perfecto, pero puedo continuar una conversación, pero con el ruso, me pierdo absolutamente, pero cuando dijeron que el ganador del Benois era Jesús Carmona, pero lo dijeron en ruso, entonces yo no me enteré. La gente empezó a aplaudir y mi compañero de al lado, me dijo, ‘qué te lo han dado a ti’, y yo ‘¿cómo a mí?’, y ya me levanté y fue un momento muy gracioso.

Después de pandemia, todo se centralizó mucho más y ahora estamos viendo que para el 2023 estamos volviendo a los lugares a los que habíamos ido de una forma más discreta y ahora esto nos está ayudando a acceder a sitios un poco más grandes. Tenemos mucha ilusión de volver a México, de viajar a Brasil, Chile, Argentina y poder mostrar quien es Jesús Carmona.