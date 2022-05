Chiquis Rivera estrena ‘Abeja Reina’, el nuevo capítulo de su carrera, lleno de fuerza y aprendizaje

¿Qué harías diferente con una nueva pareja?

“Comunicar, no ignorar si hay algo que no me gusta. Ahora lo digo, tenemos que cambiar ciertas cosas, tanto él como yo. Creo que es ser intencional, de querer ser la mejor versión de ti misma en una relación y estar en la misma frecuencia.

“Yo ya no voy a ignorar ciertas cosas. Si no me valoras, si no me siento segura en la relación, si no hay paz en mi corazón, es porque algo no está bien.

“Tengo que sentirme bien, igual mi pareja. No estar escondiendo el teléfono y cosas así. Que si yo te pregunto en dónde estás, no te debes de molestar. Es comunicación, ser transparente en una relación, eso marca la diferencia”.