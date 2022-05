La Met Gala 2022 finalmente está aquí, y las celebridades comenzaron a desfilar en la noche más importante de la moda con atuendos que siguen el tema de este año, “Gilded Glamour and White Tie” (“Glamour dorado y corbata blanca”). Para el evento, el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte recurrió a la moda elegante del siglo XIX.

Para completar la segunda parte de la exposición “In America: An Anthology of Fashion”, los asistentes tuvieron una oportunidad más de interpretar la moda estadounidense. La icónica Gala del The iconic Costume Institute Gala or the Costume Institute Benefit, comúnmente conocida como Met Gala, es un evento anual de recaudación de fondos que se lleva a cabo en beneficio del Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute en la ciudad de Nueva York.

El museo organiza una cena para un pequeño grupo de personalidades de diversos campos, como el cine, la moda, la música, la televisión, los deportes y las redes sociales. Entre los invitados a la exclusiva gala se encuentra un grupo de latinos que representan a la comunidad en la alfombra roja.