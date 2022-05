La Met Gala 2022 finalmente está aquí, y estamos asombrados con los increíbles vestidos y los originales looks que portan las celebridades tras su paso por la alfombra roja. Conocida como la noche más importante de la moda, el museo organiza una cena para un grupo de celebridades y miembros de la alta sociedad de diversos campos, como el cine, la moda, la música, la televisión, los deportes y las redes sociales. Con el tema de este año, “Glamour dorado y corbata blanca”, el Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute hace un llamado a la moda elegante del siglo XIX con un toque moderno.

En la gala anual de recaudación de fondos, que se lleva a cabo en beneficio del Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute en la ciudad de Nueva York, nunca hay un momento aburrido en la alfombra roja. Completando la segunda parte de la exposición del Instituto de moda, “In America: An Anthology of Fashion”, los asistentes tuvieron una oportunidad más de interpretar la moda estadounidense. Te presentamos cómo algunas de las celebridades han canalizado el tema de este año y te invitamos a seguir revisando esta galería a medida que más famosos caminarán por la alfombra roja esta noche.