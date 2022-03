Aarón Sánchez, de MasterChef Junior, nos revela el platillo que marcó su infancia

¿Cómo te sientes de compartir con Gordon Ramsay y Daphne Oz?

Tengo la gran fortuna de ser el único latino en MasterChef y agregar mi toque, mi manera de ser y mi punto de vista a través de la comida; me siento como en casa. Me tardé un par de años para sentirme cómodo con Gordon porque es un personaje tan impresionante, pero en este caso con MasterChef Junior todos somos padres y tenemos hijos. Y con Daphne también, que es una mujer increíble y creo que está aportando su historia y experiencia en lo que es este panel de jueces. Me siento tan orgulloso y afortunado de formar parte del show.