Juanes será homenajeado en los Premios Internacionales de la Paz 2022

En momentos en los que más necesitamos de la conciencia mundial llega la edición 2022 de los Premios Internacionales de la Paz, presentados por PeaceTech Lab. Este evento global hará tributo a líderes globales en la compasión, innovación e impacto social, que ayudan a lograr un mundo más próspero, pacífico y justo.

Entre los seleccionados para recibir este premio se encuentra el cantante colombiano, Juanes; el actor Forest Whitaker, el presidente de MasterCard, Ajay Banga; el ex vicepresidente de IBM, Nicholas Donofrio, el creador de Humans of New York, Brandon Stanton; el activista, Tokata Iron Eyes y la presidente y CEO de Advanced Micro Devices, Dr.Lisa Su.

La entrega de premios contará con la participación especial de Fonseca, Buika y el grupo Il Volo; entre otros talentos. Y estará bajo la conducción de la actriz y activista Rosario Dawson.

Entre los invitados especiales se encuentra el expresidente Bill Clinton, la ganadora del Premio Nobel Tawakkol Karman, y Misty Copeland, bailarina principal del American Ballet Theater; entre otras personalidades que se suman a este prestigioso evento.

¿Dónde y cuándo puedes verlo?

Lo mejor de todo, es que el público podrá ser parte de ellos de manera virtual este domingo 27 de febrero a las 20:00 EST/17:00 PST, y sólo es necesario registrarse de manera gratuita en su sitio web: internationalpeacehonors.org, para posteriormente poder verlo a través del canal de YouTube: bit.ly/internationalpeacehonors.

