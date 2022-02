Jesús Cordero y Grecia Castta hacen un homenaje a la sensualidad y la belleza femenina

¿Jesús, cómo te inicias en el mundo de la fotografía?

“Heredé la pasión de la fotografía por la familia. Desde pequeño he hecho fotografías. Con 12 o 14 años me regalaron una cámara y a partir de ahí empecé a modo amateur. Retrataba paisajes, salía con la cámara y hacía fotos con mis amigos.

“Poco a poco me fui metiendo más hasta que de repente me vi en un estudio de fotografía como asistente y con el tiempo llegué a trabajar por mi cuenta para revistas, campañas publicitarias, tiendas de ropa, perfumes... Hasta el día de hoy que trabajo en el medio internacional, he estado en Los Ángeles, Miami, Nueva York, Milán y París entre otros”.