Irene Azuela, entre el misterio y la locura, en su nueva serie ‘Los Enviados’

Si lo tuyo son las series de misterio, terror y suspenso, no te puedes perder Los Enviados (The Envoys), disponible en Estados Unidos a través de Paramount+. La serie, cuenta con grandes actores como Irene Azuela, Luis Gerardo Méndez y Miguel Ángel Silvestre, y está dirigida por el ganador del Oscar Juan José Campanella (The Secret in Their Eyes).

©Paramount+



‘Los Enviados (The Envoys)’ está disponible en Estados Unidos a través de Paramount+

La serie cuenta la misión de dos sacerdotes de la Congregación para las Causas de los Santos, el organismo del Vaticano encargado de comprobar y estudiar milagros de potenciales santos, que son enviados a México para constatar presuntas sanaciones milagrosas de otro clérigo conocido por realizarlas en un psiquiátrico. Apenas llegan a la ciudad mexicana, reciben la noticia de que el sacerdote que buscan ha desaparecido sin dejar rastro. Sus vidas y su fe son llevadas hasta el límite cuando descubren una colonia psiquiátrica ubicada en las afueras del pueblo que parece esconder más de un secreto: un misterio enterrado durante décadas que subyace en cada habitante del pueblo.

Irene Azuela (Sense 8 y Monarca) conversó con HOLA! USA sobre su nuevo desafío actoral en esta serie, la cual promete tener a los espectadores al borde de sus asientos. En la serie, Azuela intrepreta a Adriana Cortés, quien es hija única y proviene de una familia humilde. Mantiene una estrecha relación con el padre Quintana. Él respeta y valora su actividad pastoral y una parte está convencida de su labor milagrosa pero no aprueba del todo que lo haga en nombre de la Iglesia. En su familia hay antecedentes de enfemedades psiquiátricas, por lo que teme que a su propia locura y a la de su hijo.

©Paramount+



Irene Azuela hace el papel de Adriana Cortés