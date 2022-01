Erik Hayser y su nuevo personaje van contra la impunidad y la corrupción: ‘No pueden callarnos’

Si lo tuyo son las series policiacas con giros inesperados, no te puedes perder Asesino del Olvido (Before I Forget) la cual ya está disponible exclusivamente para Estados Unidos a través de la plataforma de Paramount+. La serie está protagonizada por Damián Alcazar(Narcos), Erik Hayser(Oscuro Deseo) y Paulina Gaitán(El Presidente).

©Paramount+



La trama gira alrededor de Pascual (Alcázar), un hombre a quien le diagnosticaron principios de Alzheimer y, antes de perder la memoria, decide buscar justicia por un crimen ocurrido en el pasado. En su camino se cruzará con Jimena (Gaitán), una investigadora que está detrás de las pistas de unas muertes misteriosas, así como de Francisco Pira, un periodista que hará lo inimaginable para sacar la verdad a la luz.

“Estoy muy emocionado, primero, porque me tocó compartir créditos con grandes actores y actrices con los que deseaba trabajar desde hace muchísimos años”, reveló Hayser. “Me siento privilegiado de formar parte de este elenco. Es una historia un tanto distinta y necesaria para nuestros días, en este México, en esta Latinoamérica”.

Francisco Pira es una celebridad nacional. Su programa de televisión Implacable es visto por millones de personas y es líder en el país. Tiene un perfil sensacionalista, ataca a las figuras políticas y se especializa en cubrir los asesinatos más crueles que ocurren desde un punto de vista trivial y banal.

En un encuentro con medios, Hayser habló sobre su personaje y la visión que este le dio sobre la práctica del periodismo en México, país en el que tan solo el 2021 fueron aseinados 45 periodistas, de acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras.

Sobre la reflexión que le dejó interpretar a un periodista en el contexto social y político de México, dijo lo siguiente: “Primero, me dolió mucho interpretar a este personaje, me pareció necesario porque también le estamos dando voz a muchos periodistas que lamentablemente ya no están con nosotros”. El actor de 41 años agregó que, además de darle voz a los que ya no están, también se está abogando por la libertad de expresión con su papel y la trama de la serie.