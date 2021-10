Ramón Vega, el orgulloso heredero de la dinastía Vega, está listo para conquistar el género urbano

La nueva generación de artistas está aquí; los herederos de las dinastías más importantes de la música están abriéndose camino, como Ramón Vega, quien con solo 16 años se ha empezado a destacar dentro de la música urbana. Quizá su apellido te sea familiar, pues el joven originario de Sonora proviene de la familia de los Vega, la cual cuenta con prominentes músicos como su tío Sergio ‘El Shaka’ Vega (1969-2010), quien es toda una leyenda del corrido, además de Cornelio Vega y Su Dinastía y su hermano mayor Cornelio Jr.

En entrevista con HOLA! USA, Ramón Vega conversó sobre sus influencias musicales, además de hablar sobre su nuevo sencillo Tírame un hello, y por supuesto, del orgullo que siente por llevar el apellido Vega. “Mi música no se encierra, no la puedo enfrascar en un solo género, en un solo lugar... Yo soy una persona muy inquieta y eso se refleja en mi música”, indicó el joven Ramón, quien sueña con algún día ganar un Latin Grammy.



¿Cómo definirías el estilo de tu música? Lo defino com una revolución, que es como un movimiento radical en cualquier ámbito. Entonces es eso, tratamos de ‘alocarnos’, de no poder límites, barreras... Cuando estamos en el estudio, siempre tratamos de innovar, de hacer cosas nuevas porque sabemos que en la música ya todo está hecho, pero siempre hay que traer algo fresco, algo distinto, como experimentos... ya sea con una acordeón, meter una tuba, si tocas la puerta y sueba bonito ¡pues también! Hacemos un beat con la puerta y ponemos el micrófono en la puerta. ¿Cuáles son tus inspiraciones musicales? Me inpsiro en mi vida, trato de cantarle a mi vida, a lo que vivo y de siempre que sean hechos reales, al final te llena eso, ver a la gente cantando un sentimiento que es muy tuyo, que tuviste y que tienes dentro de ti. Creo que esa es la mejor recompensa, ver a la gente bailando tu música y ver que se aprenden tus canciones. ¿Cómo te sientes de tener sobre tus hombros el peso de la dinastía Vega, que es un apeellido muy conocido dentro de la música? Honestamente, es una responsabilidad porque yo siento mucho respeto a mi familia, a mis tíos, que sabemos que años atrás hicieron algo muy grande por el apellido y por la cultura mexicana. Freddy Vega, Sergio ‘El Shaka’, mi tío Ramón Vega -en paz descanse- y mi padre, y pues hace algunos años mis primos, como Beto Vega, Los Hermanos Vega Jr., mis hermanos Cornelio... Ya volteando a ver y saber que uno carga el mismo apellido en el morral que uno trae colgando, pues es una responsabilidad por eso y más cuando uno está como tratando de despegar en su carrera por otra línea, en otra música totalmente distinta. Es algo que al inicio me costó que todos lo aceptaran, no esperaba la aceptación de todos, pero siempre es bonito que la gente lo reciba y más, la familia.