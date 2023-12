Clarissa Molina, lista para la noche de glamour de Premio Lo Nuestro

Porque el show debe continuar, este jueves 18 de febrero la música latina se viste de gala para la entrega de Premio Lo Nuestro 2021 en la American Airlines Arena de Miami, una noche que desde ya pasa a la historia por lo diferente de la ceremonia de entrega, en la que los cuidados estarán al máximo. La moda no deja de jugar un papel importante en esta edición en la que Clarissa Molina está lista para llevar al público lo mejor de la ya famosa alfombra magenta en la Noche de Estrellas, y en entrevista para HOLA! USA la conductora de El Gordo y la Flaca nos contó qué podemos esperar este jueves a partir de las 7p/6c en la señal de Univision.

Clarissa Molina conducirá la Noche de Estrellas de Premio Lo Nuestro junto a Tony Dandrades y Jomari Goyso

Además de contarnos los looks que tiene en mente para el show, la ex Nuestra Belleza Latina adelantó que también se unirá a los conductores de la noche Chiqui Delgado, José Ron y Yuri para compartir con el público todo lo que pasa detrás del escenario que se llenará de estrellas minuto a minuto.

Clarissa, además, sigue alcanzando sus metas ahora que está a punto de rodar su tercera película.

¿Cómo pinta la ‘Noche de Estrellas’ de este año?

“Va a ser con mucha precaución por todo lo que estamos viviendo. De hecho, parte de mi participación en la primera hora de la alfombra magenta, voy a mostrar a todos cómo se hizo posible, las precauciones que se tomaron para que todo el mundo tenga su sana distancia, de que todo el mundo se haga sus exámenes antes de entrar al venue. Obviamente todos tienen que estar negativos.

“Y luego durante las tres horas restantes voy a estar en el backstage platicando con todos los artistas, llevando a todo el mundo cómo se vive la adrenalina detrás del escenario. Lo que la gente casi nunca ve, ahí estaremos llevando todo lo bueno”.

Hace unos meses viviste en carne propia el contagio, ¿cómo te cuidas ahora?

“Yo actúo como si nunca lo hubiera tenido. Hoy en día te puedes contagiar dos veces, no sé si tres. Pero yo actúo como que nunca lo tuve, tomando más precaución que nunca. Yo lo que sí siento es que todo el mundo tiene que tomar la responsabilidad de saber que vas a estar ahí presente con más personas y que tienes que ser responsable y cuidarte: no salir si es necesario, guardar cuarentena en lo posible.

“Yo creo que es importante saber decir: ‘yo no quiero ser parte del problema sino de la solución’ y debemos todos pensar uniformemente para que sea bueno el resultado. Además, así la gente puede disfrutar del show que se está preparando para el 18 de febrero”.

Clarissa nos adelantó cómo serán los looks con los que se lucirá este jueves a partir de las 7p/6c en la ‘Noche de Estrellas’

¿Qué nos puedes adelantar de tu look para esta noche?

“Bueno, estamos en ese proceso. Hay cuatro looks que me gustan. Creo que voy a tener la oportunidad de cambiarme durante la noche. Veo muchos colores: verde, rosado, naranja, hay uno gris. Vamos a ver cuáles van a ser los elegidos para la noche final.

“Me está ayudando Karla, mi stylist, que gracias a Dios cuento con ella. Mientras yo me preparo en lo teórico para el show y lo demás. Pero para el look tengo una ayuda”.

¿Quiénes son tus favoritos para esta noche?

“Yo no me canso de ver a Marc Anthony en vivo, así que quiero verlo, también a Ozuna y Anuel AA a ver con qué vienen este año que están los dos juntos con su nuevo álbum. Los Ángeles Azules me encantan porque tienen una mezcla de regional con cumbia. Tuve la oportunidad de hablar con el doctor y dice que está súper emocionado.

“Quiero ver a Maluma, Carlos Rivera... todos los artistas traen su sazón al plato. Camilo también es una de las personas que ahora mismo está en su mejor momento y creo que va a tener un número muy bonito junto a su nueva familia: Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Evaluna. Ése número va a poner a todo el mundo de piel de gallina porque es un tema que va relacionado con lo que estamos viviendo hoy en día”.

¿Cómo es estar en el backstage de un evento en vivo?

“Todo el mundo está corriendo. Ok, preparándose para el otro tiro. Vamos para acá, para allá. Fulano de tal. Mueven los escenarios. Es un equipo que ya está entrenado para eso.

“Es increíble que mueven el set en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, pero porque ya se ensayó que desmontan este escenario y ya viene el otro.

“La parte de uno es cambiarse, si te tienes que cambiar de look. Correr a camerino, cambiarte rápido y regresar a tu posición para salir en vivo. Es mucha adrenalina la que se vive en backstage”.

En el camino de tus sueños, vas por tu tercera película, Flow Calle

“Sí, estoy súper feliz por mi tercera película en el cine. Vamos a rodar en la República Dominicana y Puerto Rico con un gran elenco. Un personaje que a mí me gusta muchísimo, me encanta el perfil, Lía se llama. Lo que me encanta es que va a ser totalmente diferente a los que hice ya”.

Unes talento con Farina, Julián Gil y David Maler, ¿de qué trata la historia?

“Es una historia muy inspiradora, creo muchos jóvenes se van a poder identificar. Estamos hablando de una película que muestra la vida de un grupo de jóvenes en un barrio que no tienen recursos, pero hacen todo lo posible para lograr sus sueños.

“Eso a mí me fascinó cuando leí el guion porque vengo de República Dominicana y uno a veces, por más acceso que tengas a la televisión en el momento, dices: ‘¿Cómo puedo llegar allá estando tan lejos?’, tú lo ves muy lejos.

“Sin embargo, todo es posible en la vida, y dentro de la película vamos a demostrar eso, y mi papel de verdad que me encanta. Creo que lo van a disfrutar muchísimo”.

La ex Nuestra Belleza Latina está a punto de iniciar el rodaje de su tercera película, ‘Flow Calle’

¿Habrá despedida en El Gordo y la Flaca como cuando hiciste tu primera película?

“¡Pues no sé, yo espero! (Risas) Fíjate que este año como voy a estar haciendo el show, creo que la última semana antes de irme voy a estar en mi casa, entonces de aquí me voy a República Dominicana. Así que si no estoy en el estudio, ojalá me despidan de la misma manera estando en casa.

“De todos modos voy a estar trabajando para El Gordo y la Flaca allá en República Dominicana”.

