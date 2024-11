Miss Chile rompe el silencio y nos habla sobre los coquetos mensajes intercambiados con William Levy

La belleza de Emilia Dides no solo la ha llevado a ganar la corona de Miss Chile y posiblemente del certamen Miss Universo, sino que también ha capturado la atención de grandes personalidades del medio artístico. Y es que hace unos días, William Levy le escribió un comentario a la chilena en sus redes sociales el cual no pasó desapercibido y causó gran revuelo en los medios de comunicación. Ella, no se quedó de brazos cruzados y también respondió a las indirectas del galán cubano al dejar al descubierto que existe cierto grado de confianza entre ambos.

© @misschileuniverso Emilia Dides, candidata chilena a Miss Universo, nos habla sobre su relación con William Levy

Es por ello que, durante el desayuno organizado por Miss Universo y al cual HOLA! AMÉRICAS tuvo acceso, pudimos platicar con Emilia y le preguntamos sobre aquel intercambio de palabras que mantuvo con el protagonista de telenovelas, quien ya en el pasado fue también relacionado con otra Miss Universo, Ximena Navarrete.

"Mira, la verdad no es mi prioridad nada que tenga ver en lo externo a Miss Universo. Mañana tengo una misión súper importante que cumplir, tengo todas mis energías y mi corazón puesto en eso y en el objetivo que llevo luchando por cumplir... así que la verdad, respecto a eso, no te sabría decir mucho solo que es un gran amigo", nos comentó.

© @emiliadides William Levy dio el primer paso al comentar en una foto de Emilia Dides

William Levy fue el primero que tomó la iniciativa al dejar un par de emojis de una carita feliz y un reloj de arena, como respuesta al escrito de la candidata a la corona en el que mencionaba sus ansias por ya estar en la competición que se llevará a cabo este sábado 16 de noviembre en México: "Cada vez menos", escribió Emilia al pie de una imagen en la que presume su innegable belleza.

© @willevy Sin embargo, la Miss Chile no se quedó atrás y le devolvió la coquetería al galán cubano

Y luego, fue el turno de la chilena, quien dejó una perla en el post de Levy que dice: "Morder tu boca es un destino inevitable". Ella, muy coqueta y en un acto incendiario para los seguidores de ambos, le respondió: "¿Ah, sí?", seguido de un emoticon con ojos de corazones.