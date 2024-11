Raúl de Molina, feliz junto a su esposa y su hija en la alfombra roja del Latin GRAMMY

El gran día llegó, la edición número 25 del Latin GRAMMY. Uno de los más emocionados es Raúl de Molina, quien este año vuelve a tener una importante misión para la gala de premios: la conducción del pre-show Noche de Estrellas (Univision). Otra de las razones del entusiasmo de conductor por este evento es que ha podido acudir con su hija Mía, así como con su esposa Milly. En redes sociales, padre e hija han compartido los primeros vistazos de esta velada tan especial.

© Univision Raúl de Molina regresa como veterano de la alfombra roja de los Latin GRAMMY, formando parte de cada una de ellas, ausentándose en solo una ocasión

Este 14 de noviembre, Mía tomó su Instagram para compartir un breve video en el que mostró el outfit elegido para la ceremonia de premios: Un glamuroso y original vestido negro de cuello halter, con la espalda descubierta y cubierto de flequillos. La joven complementó su atuendo con un bolso tipo clutch y zapatos del mismo tono. En su post, se limitó a etiquetar la cuenta de oficial de los premios, revelando a sus seguidores sus inmejorables planes para esta noche.

Mía de Molina muestra su increíble look para el Latin GRAMMY 2024

Momentos después, Raúl usó su propia cuenta para compartir un video desde el Kaseya Center de Miami, donde este año se llevará a cabo la entrega de premios. “Gran noche de los @latingrammys junto a @miademomo y @cubapalm en la alfombra roja”, escribió el presentador de El Gordo y La Flaca (Univision).

En las imágenes se veía a De Molina muy sonriente junto a Mía y Milly, así como con Clarissa de Molina, quien lo acompañará en la conducción de Noche de Estrellas. “¡Hola! Estamos listos para los Latin GRAMMY”, expresó el presentador, quien para su gran noche usó un elegante conjunto de pantalón negro con un blazer verde de terciopelo. Su hija, por su parte, se mostró emocionada, abrazando y besando dulcemente a su papá en la mejilla.

Raúl de Molina, emocionado junto a Mia y Milly en el Latin GRAMMY

Mía fue quien pidió acompañarlo

Recientemente, Raúl contó a HOLA! AMÉRICAS cómo se sentía de participar nuevamente en un evento tan importante no solo para la música latina, sino para toda la industria del entretenimiento. “Sin lugar a duda, ser parte de los Latin GRAMMY es un gran honor”, expresó el presentador, quien este año ha compartido también con 'Chiqui' Delgado y Borja Voces en Noche de Estrellas. “Los Latin GRAMMY son considerados los premios más prestigiosos en el ámbito de la música latina, y, sinceramente, ¡vivo por eso año tras año!”, agregó emocionado.

© Getty Images Borjas Voces, Clarissa Molina, Chiqu Delgado y Raúl De Molina, anfitriones de 'Noche de Estrellas'.

En la charla, el conductor reveló también que en esta ocasión estaría acompañado de su hija quien, pese a ser reservada en cuanto a apariciones públicas, en esta ocasión le pidió que la llevara. “Mi hija Mia, que normalmente no suele querer venir a eventos, me pidió acompañarme a los Latin GRAMMY. Ella comprende muy bien la importancia de esta ceremonia y el calibre de los artistas que asisten”, contó. “Claro, esto trae consigo algunos desafíos, ya que ahora quiere que le compre otro vestido espectacular para esa noche”, agregó simpático.

Hablando de su hija, De Molina compartió también algunas de las enseñanzas más valiosas que ha buscado darle a Mía. “La lección más importante que me gustaría transmitirle a mi hija es que nunca se dé por vencida. Le digo que, si las cosas no salen como ella espera, debe seguir intentándolo. Esto aplica tanto en su trabajo como en cualquier cosa que desee lograr. Yo he luchado contra viento y marea para seguir adelante, y quiero que ella sepa que la perseverancia es clave para alcanzar sus sueños”, dijo.