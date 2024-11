Los nuevos detalles sobre la salud de Daniel Bisogno

Luego del trasplante de hígado al que fue sometido, Daniel Bisogno ha tenido una recuperación favorable, según ha dejado saber su familia, aunque en días pasados, tras hacer un intento por regresar a trabajar al foro del programa televisivo Ventaneando, el conductor tuvo que desistir debido a malestares que en su momento lo comenzaron a aquejar. Luego e ese episodio, su hermano Alex ha revelado cómo se encuentra el presentador, quien esta vez había sido ingresado por una bacteria alojada en su estómago, la cual fue controlada.

¿Cómo está Daniel?

Abierto a conversar con la prensa, Alex dio detalles de la salud de su hermano, quien ha seguido con total puntualidad las indicaciones de sus médicos. “Daniel, como ustedes saben, después de un trasplante de hígado todo está en pincitas. Hay que tener muchísimo cuidado. Pero afortunadamente, las cosas por las que ha regresado Daniel al hospital ha sido meramente por situaciones que se esperaban, estaban previstas…”, dijo durante una entrevista concedida a diversos medios de comunicación durante su asistencia a un evento público.

En ese sentido, Alex explicó la razón por la cual Daniel tuvo este inconveniente. “Daniel está con casi nada de anticuerpos, prácticamente nada para que no haya un rechazo del órgano y finalmente eso trae otras consecuencias, cualquier bacteria, cualquier cosita que comiste, las manos sucias, puede ser muy peligroso… Daniel estaba perfectamente, incluso por prescripción médica, la doctora le dijo: ‘Tú tienes que regresar a trabajar ya, porque si tú sigues en ti casa tratándote como enfermo, seguirás enfermo toda tu vida, tienes que regresar a tus actividades porque si no te vas a morir en tu casa’…”.

Lo que le ocurrió a Daniel

Tras intentar regresar a trabajar al programa Ventaneando, Daniel tuvo que posponer su vuelta a su trabajo, pues el día en que los conductores de Ventaneando le darían la bienvenida, tuvo un episodio de salud. “Cuando Daniel iba a TV Azteca ya no alcanzó ni a entrar a las instalaciones, mi hermana lo llevó y empezó con una fiebre de camino, empezó con escalofríos, se lo comunicamos a Pati Chapoy, se lo comunicamos a toda la gente de Ventaneando, y ella fue la que dijo: ‘Si Daniel no está en condiciones de regresar a Ventaneando que no regrese’…”, contó.

Así mismo, Alex reveló que la razón de este nuevo evento de salud se relacionó con la presencia de una bacteria. “Daniel salió del hospital, ayer lo dieron de alta, entró por una bacteria que ya se estaba cultivando… en realidad fue en el estómago, pero el problema es que como no tiene anticuerpos estas bacterias que se generan brincan a la sangre…”, compartió dejando claro que la salud de su hermano se encuentra estable, tomando las debidas precauciones por lo que implicó su trasplante de hígado. Por ahora, no se sabe cuándo regresará Bisogno a la televisión, aunque él parece estar dispuesto a volver en cuanto eso sea posible.