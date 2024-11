Lucerito Mijares revela cómo fue su encuentro con Ariana Grande y Cynthia Erivo: 'Lloré bastante'

A tan solo unos días de que la magia de Wicked se apodere de los cines de todo el mundo, Ariana Grande y Cynthia Erivo han comenzado a calentar motores de cara al estreno de la película que protagonizan, por lo que incluso han hecho un tour de promoción, y la Ciudad de México estuvo dentro de esas paradas. Ahí, las intérpretes tuvieron la oportunidad de convivir con sus fans mexicanos y de platicar sobre lo que significó para ellas convertirse en las entrañables brujas de Wicked, Glinda y Elphaba, y el reto que fue trasladar la puesta teatral a la pantalle grande. Una de ellas fue Lucerito Mijares, quien como buena conocedora del mundo de Oz -pues recientemente protagonizó la obra El Mago-, y como actriz de teatro musical pudo compartir con Ariana y Cynthia sus impresiones respecto a esta profesión e incluso recibir algunos consejos artístico de ellas. Algo que la tiene en la luna, pues aún se encuentra asimilando todo lo que vivió durante su encuentro con ellas.

Fue durante un encuentro con la prensa que Lucerito compartió algunos detalles de su encuentro con las estrellas de Wicked; una ocasión en la que no pudon ocultar su emoción, pues al borde de las lágrimas reveló cómo vivió aquel instante al lado de Ariana y Cynthia. “Fue increíble, como pueden notar lloré bastante, no con ellas afortunadamente, y les quería decir muchísimas cosas, pero obviamente me quedé súper trabada. Las amo, las adoro, han sido parte de mi vida por mucho tiempo”, señaló a la prensa.

En ese mismo sentido, la cantante destacó la amabilidad con la que ambas artistas la recibieron, así como los halagos que le hicieron. “La sencillez de las dos no la puede creer. Ariana me dijo que le encantaba mi pelo, que estaba muy bonita y me morí. Le dije que las admiraba, que las quería”, agregó.

Finalmente, Lucerito compartió que tanto Ariana como Cynthia compartieron con ella algunos consejos que le servirán sobre el escenario. “Hay que ser nosotras mismas, estemos donde estemos. Habrá muchos ‘no’ y muchas audiciones que nos darán un ‘no’, pero hay que seguir adelante”, mencionó la joven hija de Lucero y Mijares.

¿En qué anda Lucerito?

Tras haber terminado su ciclo dentro de la obra El Mago (The Wiz), la actriz y cantante ahora se prepara para su debut discográfico y seguir adelante con su preparación. Así lo compartió en una charla con el programa De Primera Mano, hace unos meses. “Me gustaría seguir con la música, hacer un disco, me encantaría y obviamente seguir estudiando, creo que eso es lo más importante y creo que hasta el último día tienes que seguir aprendiendo, seguir estudiando entonces creo que, por ahora, seguir con la música, ojalá vengan proyectos nuevos…”, dijo durante la charla, sin dar más detalles de lo que por el momento ha contemplado en ese sentido.