En el rancho de su abuelo, Alex Fernández celebra su segundo aniversario de bodas

A sólo unos días de haber celebrado el bautizo de su hija menor, Nirvana, Alexia Hernández y Alejandro Fernández se vistieron nuevamente de fiesta, esta vez, para celebrar dos años de la boda charra realizada en Zapopan, Jalisco, el día once, del mes once, del 2022, una fecha muy significativa para los novios, quienes eligieron HOLA! AMÉRICAS para compartir, en exclusiva, los pormenores de este inolvidable día en el que se convirtieron en marido y mujer ante las leyes de Dios: "Es un número significativo, porque yo nací el 11 de junio y Alejandro es de noviembre", nos confesó la novia sobre la fecha de su boda.

Una vez más vestidos de novios

A dos años de haber protagonizado su boda religiosa, Alexia se puso de nuevo su espectacular vestido de novia, una creación de Pronovias Atelier, un diseño corte sirena, elaborado con crepé, con magas largas, calados de pedrería y trasparencias en los costados, que usó para una especial sesión de fotos que realizaron por su segundo aniversario de bodas en el rancho Los Tres Potrillos, propiedad de don Vicente Fernández.

A través de sus historias en Instagram, Alex Fernández compartió un video de esta especial sesión en la que aprovecharon todos los espacios del rancho, incluso, usaron algunos ejemplares de las caballerizas para que aparecieran en esta fotos: "El mejor aniversario", escribió el primogénito de El Potrillo sobre estas imágenes.

Un nuevo recuerdo en el rancho familiar

Para estas nuevas fotos, Alexia quiso un looks más boho e incorporó un sombrero blanco al atuendo. En su momento, la novia nos confesó que los de ella con su vestido de novia fue amor a primera vista: "Me fascinó desde que lo vi y eso pasó después de que Álex me diera el anillo, en 2020. Cuando pregunté por él, me dijeron que tenía que pedirlo seis meses antes de la boda y, aunque me daba un poquito de nervio comprarlo sin haberlo visto físicamente, cuando me lo probé, me encantó", nos confesó.

Después de dos años y un embarazo después, Alexia lució su vestido de novia impecable, tal como el día en que se convirtió en la señora de Fernández, después de más de una década de noviazgo con Alex, a quien conoció cuando iban en el colegio. Por su parte, Alex también desempolvó el traje de charro con el que caminó al altar con su esposa, un atuendo con mucho significado, ya que fue diseñado por él y por su esposa.

En estas fotos, una vez más, el cantante mostró el traje de charro que llevó el día de su boda, cuando incluyó en su outfit una pistola que le obsequió su abuelo, don Vicente Fernández: "¡Lo diseñé yo! Bueno, entre Alexia y yo, está padrísimo. La tela y la botonadura son increíbles, todo el traje está bordado", nos confesó previo a su boda el novio, quien también demostró que después de dos años de matrimonio sigue siendo de la misma talla.