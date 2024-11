Jimena Pérez 'La Choco' y Rafa Sarmiento celebran 18 años de amor

A lo largo de casi dos décadas, Jimena Pérez 'La Choco' y Rafa Sarmiento han dado muestra de la fortaleza de su amor. Y es que a pesar de las adversidades, la pareja se ha mantenido unida y cada día más sólida, lo que les ha permitido hacer frente a cualquier situación, sin importar que tan difícil sea. Es por eso que al celebrar su 18 aniversario, los presentadores han querido celebrar por todo lo alto y compartir parte de esta alegría con sus fans, pues a través de redes sociales han hecho eco de esta fecha tan significativa.

De lo más enamorados, 'La Choco' y Rafa compartieron un video en sus respectivos perfiles de Instagram, a través del cual mostraron algunos de los instantes más especiales de su vida en pareja y familiar, desde que se dio el primer flechazo, hasta ahora que han formado una gran familia al lado de sus dos hijos, Iker e Iñaki. "11.11. 18 años. Te amo 'Chak', ¡por muchos (años) más!", expresó la colaboradora del programa televisivo Ventaneando al pie de su publicación.

Por su lado, Rafa también expresó su gratitud por los años que ha podido compartir al lado de su amada Jimena, por lo que entre los comentarios de felicitaciones de sus seguidores, el presentador escribió: "A por otros 18 mi 'Chaky'. Te amo siempre", dejando en claro el profundo amor que tiene por la madre de sus hijos y su entera disposición de seguir escribiendo nuevos capítulos en su historia de amor.

Su familia, la fortaleza de Jimena

Hace unos meses, Jimena Pérez 'La Choco' abrió su corazón en una sincera entrevista con Pati Chapoy, en la sincera habló por primera vez de su diagnóstico de cáncer de mama, una enfermedad a la que le hizo frente lejos de su país natal y de gran parte de su familia. Algo que si bien, en parte fue difícil, también la ayudó a llevar su proceso con tranquilidad. “Estar lejos de aquí me ayudaba mucho, porque vivir en el anonimato, me daba más tranquilidad, me daba paz el hecho de seguir haciendo mi vida como si nada, lo compartí, además de con mi familia, con cinco amigas, nada más”, añadió.

Sin embargo, el amor de los suyos marcó la diferencia durante su tratamiento: “La mejor medicina es la familia, los amigos y tener una red de contención va a ser siempre mejor que cualquier quimioterapia, el amor, las risas, los abrazos, ayudan muchísimo y la actitud, no te voy a decir que no me rompí varias veces”. Sobre su estado de salud, 'La Choco' aseguró que, por el momento, está libre de la enfermedad y que continuará con chequeos de rutina: “Estoy bien, cáncer free, me estoy haciendo estudios, todo bien afortunadamente”.