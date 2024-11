La respuesta de José Ron a Marcus Ornellas tras compararlo con Brad Pitt por el beso con Ariadne Díaz

Han pasado ya algunas semanas desde que José Ron y Ariadne Díaz protagonizaron un apasionado beso de ficción, durante la presentación de la telenovela Papás por Conveniencia -de la que son protagonistas-, y el tema sigue generando todo tipo de reacciones. Esta vez, ha sido Ron quien ha vuelto a hablar del tema, luego de que Marcus Ornellas, pareja de Ariadne, lo comparara con Brad Pitt al asegurar que solo si se tratara del actor de Hollywood sentiría celos.

El actor reaccionó a los comentarios de Marcus Ornellas, sobre el beso que se dio con Ariadne Díaz

Algo sobre lo que José se refirió en un reciente encuentro con la prensa en el que con total sinceridad respondió a los cuestionamientos relacionados con los dichos de Ornellas, quien en una entrevista asguró no sentir celos de Ron, ni del beso que le dio a Ariadne, al comparar al actor con Pitt. "No soy Brad Pitt, evidentemente, pero soy José y de mucho corazón", expresó el intérprete con una sonrisa en el rostro, en declaracionres retomadas por programa Despierta América.

Ariadne Díaz y José Ron protagonizan la telenovela 'Papás por Conveniencia'

En ese mismo sentido, el actor insitió en que la romántica escena que protagonizaron durante la presentación de la telenovela que protagoniza fue producto de la ficción y de un guión, negando rotundamente que haya más que una amistad y complicidad profesional con Ariadne. "Todo lo que pasa en las presentaciones hay un guion, hay un director y todo lo que sucede está marcado, nos ponen para hacerlo", sentenció.

Por otro lado, José Ron también fue cuestionado por los rumores en torno a su relación con Lucero, con quien tuvo la oportunidad de protagonizar la serie El Gallo de Oro, y es que tras la química demostrada en la pantalla, se llegó a especular con la posibilidad de que ambos mantuvieran un romance fuera de cámaras, algo que el intérprete atribuyó al buen trabajo que ambos hicieron. "Sí hacíamos bonita pareja, Lucero es muy guapa... Y si eso decían, qué padre, pues traspasó la pantalla", finalizó.

¿Qué dijo Marcus Ornellas sobre José Ron?

Fue durante una visita que hizo Marcus Ornellas al programa Despierta América, que el intérprete fue cuestionado por el tema del beso de Ariadne Díaz y José Ron, y sobre si en general siente celos al ver a su pareja en escenas románticas, algo a lo que respondió con total sinceridad y con mucha gracia. "Si no hubiese cámaras, habría un problema", dijo entre risas, para luego revelar el nombre del único actor con el que se sentiría en desventaja. "Si fuera Brad Pitt, ahí sí no hay cómo competir, pero no es el caso...", agregó.