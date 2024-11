Michelle Renaud y Matías Novia nos presentan a Milo [EXCLUSIVA]

Ver crecer a los hijos suele recordarnos lo rápido que pasa el tiempo…

MR: Definitivamente fue un golpe de realidad. Le decía a Mati: “Ya soy una señora”, y no lo digo con pesar sino con el reconocimiento de todo lo que he vivido y dónde estoy. Me siento completamente realizada con una familia hecha y derecha, valorando mi tiempo, la gente que me rodea y la perspectiva que te dan los años. Cuando nació Milo empecé a ver a Marcelo muy grande y me di cuenta de que ya no era un bebé.



MN: Yo hace rato que me siento señor. No me siento mayor, pero las prioridades van cambiando. El tiempo que mis hijos necesitan está ahí, ya no me interesa salir con los amigos, prefiero estar en mi casa o salir a comer en familia. Alguna vez tendré alguna escapada con Mich, pero ahora es diferente.