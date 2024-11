¿Quién es? Andrea Legarreta revela la identidad del misterioso galán con el que se dejó ver

Hace unos días, Andrea Legarreta causó revuelo al asistir a la Monumental Plaza de Toros México en compañía de un apuesto joven con el que disfrutó del concierto homenaje que le hizo Alejandro Fernández a su padre, don Vicente Fernández. Después de esa salida, que ella presumió en sus historias de Instagram, la prensa quiso saber si el misterioso hombre es un nuevo galán. Sin rodeos, la conductora de Hoy reveló que su acompañante es uno de sus mejores amigos y desestimó la versión de un nuevo romance; sin embargo, admitió que está lista para las citas, pues dejó claro que no está cerrada al amor.

© IG: @andrealegarreta La conductora reveló la identidad de su acompañante en el concierto de Alejandro Fernández.

Un cómplice de vida

Aunque algunos miembros de la prensa dieron por hecho que el acompañante de Legarreta era su nueva pareja, entre risas, Andrea Legarreta reveló la verdadera identidad de la personas con la que disfrutó del talento de El Potrillo: "Es de mis mejores amigos, lo conozco hace más de 10 años, pero al final sé que eso va a pasar, salga con quien salga, me vean con quien me vean, van a empezar a especular", comentó a su salida de Televisa.

Andrea confesó que se llama Luis Carlos Origel, quien es familiar del conocido presentador Pepillo Origel: "Es un gran amigo, muy querido, de las personas más linda que he conocido en mi vida, sobrino de Pepillo, él es Luis Carlos Origel, es hijo de su hermano. Lo conozco hace más de 10 años y nos adoramos", añadió.

© IG @andrealegarreta Se trata de Luis Carlos Origel, sobrino de Pepillo Origel, quien es su mejor amigo desde hace más de 10 años.

Un amigo de la familia

Aunque Luis Carlos Origel no es su galán, Andrea bromeó con el hecho de que pronto se dejará ver en citas, pues está lista para se sorprendida por Cupido: "Seguro me verán con él y sino, con alguien más, porque voy a estar en casting", comentó entre risas, mientras explicaba: "No, no es cierto, yo pienso que cada quién haga lo que quiera, luego el amor te agarra con quién sabe quién, a mi todavía no me ha agarrado, no he salido con alguien con intención dé".

Andrea dio a conocer que su mejor amigo, es también cercano a su todavía esposo: "No se acuerdan, pero Erik tiene fotos con él en Tulum, haciendo ejercicio, estuvo muchos años con nosotros en Commando", dijo. A pesar de que esta no fue una cita romántica, sino una de amigos, la presentadora reconoce que no está cerrada al amor: "Estaría abierta a conocer gente".

© IG @andrealegarreta Aunque desmintió tener un romance, se dijo abierta a la posibilidad de conocer a alguien

El hombre de sus sueños

La presentadora, aprovechó este encuentro con la prensa para revelar cómo le gustaría que fuera el hombre con el que le gustaría salir: "Que sea alguien a quien no le importa a qué me dedico, que sea lo suficientemente seguro, porque imagínate, nosotros, gracias a Dios aguantamos casi 24 años juntos, pero siempre, siempre, han salido gente diciendo cosas, pero para que yo encuentre a alguien está complicado, me da tristeza", explicó.

Video relacionado

Dejó claro que le gustaría que esa persona entendiera la especial relación que sostiene con el papá de sus hijas, pues es una relación que seguirá por siempre: "Alguien que sepa que mi convivencia con Erik va a ser sucediendo, no quiero a alguien celoso, no quiero a alguien que te cuestione. Mi historia con Erik fue muy bonita y nosotros a la fecha nos seguimos respetando. No quiero una relación tóxica y está complicado, yo sé que les gustaría".

También aseguró que esa persona debe debe quererla por quién es más allá de su trabajo como figura pública: "Que sea porque yo le gusto, por cómo soy, cómo pienso, cómo vivo, por mi realidad y que no crea lo que dicen algunas personas mal intencionadas, que sea por mí y no porque salgo en la tele".