Mónica Naranjo celebra 30 años de carrera con gira por Estados Unidos

La cantante española Mónica Naranjo celebra sus 30 años en la música en un gran momento de equilibrio vital y profesional con una ambiciosa gira, 'Greatest Hits Tour', la cual marca también su retorno a los escenarios de Estados Unidos. Su inigualable talento, voz y estilo único ha conquistado millones de corazones alrededor del mundo, convirtiéndose así en un icono de la música en español.

© @mediaroom La cantante española celebra 30 años de trayectoria artística

La talentosa artista hará vibrar a Miami, Nueva York y Puerto Rico con tres presentaciones inolvidables. La gira, producida por Emporio Group y que comienza en Miami el 1 de febrero, seguida por Nueva York el 5 de febrero y Puerto Rico el 8 de febrero, será un viaje inolvidable lleno de energía a través de los mayores éxitos de Monica Naranjo, donde los fans podrán revivir esos grandes momentos que han marcado generaciones.

Pudimos conversar con ella sobre su sentir antes de dar inicio a esta celebración musical y nos habló sobre sus emociones dentro del marco festivo en su carrera. "De momento quiero hacerlo [la gira] por etapas por que son muchas fechas seguidas tanto en México como en Estados Unidos y la idea es seguir sumando", reveló a HOLA! AMÉRICAS.

Con respecto a su show y las posibles sorpresas que compartirá con su público, nos dijo: "Todavía este mes estoy trabajando en cerrar el repertorio. Pero lo que si les puedo adelantar es que estamos trabajando en los arreglos que necesitamos porque hace poco me di cuenta de que nunca había llevado al escenario los arreglos originales; entonces, estamos rescatando esas grabaciones análogas y estamos adaptándolas a esta gira con un sonido más digital".

Con una carrera que abarca más de dos décadas, ha lanzado múltiples álbumes de éxito, como "Palabra de Mujer" y "Minage", éxitos que han vendido millones de copias alrededor del mundo. Aunque ha colaborado con grandes personalidades de la música, no descarta la idea de seguir haciendo sociedades musicales siempre y cuando sea con alguien que tiene una verdadera conexión.

© @mediaroom La icónica artista hará vibrar a Miami, Nueva York y Puerto Rico con tres presentaciones inolvidables

"A ver todas las colaboraciones que he hecho a lo largo de mi vida han sido con personas a las que yo he querido mucho. Nunca por hacer algo comercial, por que yo creo que cuando compartes un escenario, un estudio o una canción bella con un compañero tiene que existir más que una relación comercial, sino, no hay magia, entonces si tengo que hacer algún dueto en el futuro, pues tiene que ser con una persona a la que yo quiera mucho", nos cuenta.

Naranjo ha sido galardonada con numerosos premios a lo largo de su carrera, incluyendo discos de platino y reconocimientos a nivel internacional. Además de su música, ha participado como jurado en varios programas de televisión, reforzando su estatus como una figura icónica dentro de la cultura popular. "Yo admiro muchísimo a Marta Sánchez, a mi hermana Gloria Trevi, a Alejandro Sanz y a tantos artistas que tenemos el placer de poder disfrutar actualmente", puntualizó.