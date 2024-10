Aracely Arambula alza la voz por sus hijos: 'Como leona voy a defender a mis cachorros'

Después de una exitosa temporada de Perfume de Gardenias en la Ciudad de México, Aracely Arámbula se prepara para la gira por el interior de la República, con la que la producción se despide de esta obra. Con motivo de su adiós, la actriz le concedió una entrevista a Maxine Woodside, para el programa Todo para la mujer, en la que, como nunca, Aracely habló de sus dos hijos, Miguel y Daniel. La protagonista de esta puesta, aprovechó este espacio para salir en defensa de los menores de edad, quienes, en los últimos días, han sido víctimas de acoso por parte de algunos miembros de la prensa que los han grabado y difundido imágenes, sin su consentimiento.

© Getty Images Aracely Arámbula reveló que sus hijos son dos jóvenes muy sanos que están empezando a vivir.

Pide respeto

A pesar de que Aracely es muy discreta con los detalles de la vida de sus hijos que comparte con la prensa, consideró prudente poner un alto a este tipo de conductas: "Como leona voy a defender a mis cachorros, que son dos chiquillos muy sanos", dijo tajante. Sobre la nota que circuló hace unos días en relación a sus adolescentes, comentó: "Me choca, no me gusta, como buena norteña que de pronto digan: 'En estado inconveniente', ¿qué es eso?, por Dios, además son jovencitos, están empezando a vivir", explicó.

La actriz aseguró que no permitirá que la prensa ataque a dos menores de edad que no son figuras públicas: "Con uñas y dientes los voy a defender, porque me cae tan gordo que quieran hacer notas. De pronto me dicen: 'Ay mamá, ¡Qué feo es el medio!". A pesar de que intentó que comenzaran una relación con los medios, los jóvenes prefieren mantenerse al margen de la fama de sus papás: "Les he dicho que sin ven prensa saluden, pero ellos dicen: 'No mamá, ya no queremos nada con ellos, porque son tremendos'".

© Getty Images La actriz expresó sus molestias para los medios que no respetan la privacidad de sus hijos.

Dos chicos sanos

Respetuosa de la decisión de Miguel y Daniel de mantener su anonimato, Aracely aseguró que la narrativa de esa nota está muy alejada de la realidad: "Sépanse que son muy sanos y son chavitos de lo más normales que les gusta pasársela bien y son muy simpáticos. Con mucha mamá". La actriz dio a conocer que, en casa, su hermano Leonardo la apoya mucho con sus hijos: "El tío me los cuida, todo el tiempo platicamos con ellos".

Aunque reconoció ser muy complaciente con los jóvenes, la disciplina es básica en su casa: "Soy una mamá apapachadora, muy consentidora, pero también hay limites y hay reglas (...) Yo soy una mujer pro salud y siempre estoy: 'No fumar, no tomar, no esto, no lo otro', pero alguien les va a decir: 'Mira el vape'", explicó. Deseosa de que sus hijos vivan una adolescencia como la del resto de sus amigos del colegio, la actriz pidió: "No tienen por qué meterse.

Video relacionado

© Getty Images La actriz dio a conocer que sus hijos están entrenando box con el campeón Julio César Chávez.

Entrenamientos con el campeón

Como pocas veces, Aracely habló de cómo están viviendo esta etapa sus hijos, con quienes comparte su pasión por le deporte: "Hacen mucho deporte, ahorita están metidos en el box, en los Go Karts, en el gimnasio, acabo de comprarles un gimnasio en casa y me los encuentro ahí todo el tiempo, dos veces al día, están en básquet también, a Dani le gusta mucho el futbol, están muy sanos".

La actriz confesó que debido a la inquietud que mostraron sus hijos por el boxeo, el campeón mundial mexicano Julio César Chávez es quien los está entrenando, un gesto que salió de él: "Julio César se ofreció, me dijo: 'Yo te los entreno'. Gracias al campeón bello, ellos ya saben quién es él". Por último, Aracely dejó claro que siempre velará por sus hijos y no dudará en defenderlos de quién sea: "Como mamá siempre queremos lo mejor para nuestros hijos".