Adele se conmueve hasta las lágrimas al encontrarse con Céline Dion en Las Vegas

Desde hace un tiempo, Céline Dion se ha mantenido algo alejada del ojo público, pues está centrada en el tratamiento con el que le hace frente a la enfermedad que le fue diagnosticada hace unos años. Por ello, sus apariciones públicas siempre causan gran revuelo, aunque pocas han sido tan emotivas como la del pasado fin de semana, cuando se encontró con una sus más fervientes admiradoras: Adele.

© Getty Images Adele lleva dos años de residencia en el Coliseo del Caesars Palace, en Las Vegas.

La cantante británica vivió un emotivo momento al reencontrarse con Céline el pasado 26 de octubre en Las Vegas, donde tiene una residencia. Adele interpretaba su éxito When We Were Young cuando notó la presencia de la estrella canadiense entre su público en el famoso Coliseo en el Caesars Palace.

Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, muestran a Adele aproximándose emocionada a Céline, quien estaba acompañada de sus hijos Nelson y Eddy Angélil, de 14 años. Una vez estuvieron frente a frente, las cantantes se fundieron en un efusivo abrazo. La intérprete de My Heart Will Go On tomó dulcemente el rostro de la británica y sujetó su mano con cariño.

Ambas se mostraron muy conmovidas, y las emociones se tradujeron en un llanto de felicidad. Cuando Adele regresó al escenario se le vio con lágrimas en el rostro, mientras que Céline también fue captada limpiándose los ojos.

Este 28 de octubre, Adele tomó su Instagram para expresar su sentir tras aquel inolvidable momento. “Llevo casi dos años actuando en la habitación de Céline Dion en el Coliseo. ¡Faltan 4 semanas! Era el único lugar en el que quería tocar en Las Vegas porque fue construido para ella”, expresó al inicio de su publicación, la cual acompañó de la imagen del su encuentro. “Tengo una foto de ella justo al lado del escenario y la toco todas las noches antes de entrar, y ella vino al espectáculo este fin de semana y fue una sorpresa y fue ¡¡un MOMENTO!!”, continuó.

© Instagram @adele Adele en su emotivo encuentro con Céline Dion en Las Vegas.

“@celinedion Te quiero muchísimo, muchísimo. Las palabras nunca resumirán lo que significas para mí, o lo que significa que vengas a mi espectáculo, y mucho menos cómo me sentí al verte de nuevo en tu palacio con tu hermosa familia. Me ha encantado estar allí, ha sido un gran honor y la noche del sábado será algo que recordaré por siempre. Fue un momento de círculo completo para mí estar allí contigo. Muchas gracias”, expresó Adele, quien en 2017 recibió su GRAMMY a Mejor Canción del Año por Hello de manos de la canadiense.

© Getty Images En 2017, Adele recibió un GRAMMY de manos de Céline Dion

La razón por la que se ha ‘completado el círculo’

Este encuentro representa fue sumamente significativo para Adele por una curiosa razón. En 2018 Adele asistió a un concierto de Céline también en el Coliseo y tuvo la oportunidad de visitarla en el backstage. En aquella ocasión, Dion compartió su encuentro en Instagram, dejando ver tanto su cariño como admiración a la intérprete de Skyfall. “No pude hacer todos mis conciertos, ¡pero me encantó que Adele asistiera a uno de ellos… ¡La quiero mucho!”, expresó entonces.

La cantante nacida en Londres no se quedó atrás, y también le dedicó un post a su colega. “¡Reina Céline! Qué espectáculo, uno de los momentos más destacados de mi vida. Gracias por la atención a tu público y tu increíble sentido del humor”, expresó entonces al compartir una foto de una camiseta con la imagen de Dion.