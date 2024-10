Zoe Saldaña revela lo que aceptó con tal y afrontar su dislexia y ansiedad

Las últimas semanas han sido muy ajetreadas para Zoe Saldaña, pues tras el estreno y la promoción de su película Emilia Pérez, encuentra en medio del lanzamiento de su nuevo proyecto. Al hablar su serie Lioness, la cual está por estrenar su segunda temporada, la actriz de raíces latinas ha confesado que una de las razones por las que aceptó este trabajo fue para abordar su dislexia y ansiedad.

© Getty Images Nicole Kidman y Zoe Saldana protagonizan la serie 'Lioness'.

Zoe, quien comparte créditos con estrellas como Nicole Kidman y Morgan Freeman, contó a People lo desafiante que fue para ella prepararse para este drama de espías. “Bueno, (este proyecto) me ha hecho creer que puedo lograrlo si sigo trabajando muy duro. Creo que abordar mi dislexia y mi ansiedad fue la razón por la que me embarqué en este desafío”, contó.

La actriz de 42 años, quien interpreta a Joe en la serie, explicó que su papel requirió de muchas más horas de preparación que otros. “Tiene muchos diálogos. Es muy verboso. Hay una cadencia en la forma en que quiere que se digan los diálogos en las escenas”, dijo. Afortunadamente, Zoe contó con el apoyo incondicional de su familia. “Me atreví a creer que tal vez podría lograrlo. Pero eso requirió muchas más horas de preparación, que con el apoyo de mi esposo y mi familia pude hacer”, dijo refiriéndose a su esposo Marco Perego, padre de sus hijos Cy, Bowie y Zen.

© Getty Images Zoe Saldaña en la premier de 'Lioness'.

Saldaña señaló que estar “120% preparada” la ha ayudado con su ansiedad y dislexia. “Pero siempre teniendo en cuenta que siempre hay un elemento de sorpresa que debes dejar pasar porque pueden pasar muchas cosas la mañana del día”, advirtió. “Y si te lo pierdes porque estás demasiado metida en tu cabeza, entonces te pierdes todo”, aseguró.

La actriz de ascendencia dominicana y boricua contó previamente a Variety que, en un momento de su carrera, su dislexia y ansiedad le habían “impedido realmente conseguir papeles, muchos papeles, que sé que podría haber hecho”.

Sus confesiones sobre la maternidad

Hace poco más de una semana, Zoe publicó en su cuenta de Instagram una nostálgica foto en la que se le veía caracterizada de Gamora, su famoso personaje en Guardians of the Galaxy. Se le veía recostada en un sofá mientras jugaba con sus mellizos Cy Aridio y Bowie Ezio.

© Instagram @zoesaldana Zoe Saldaña compartió esta linda postal junto a sus gemelos.

La actriz acompañó esta postal, que probablemente fue tomada mientras se encontraba filmando la segunda entrega de la franquicia, con un breve, pero mensaje. La actriz reflexionó sobre los retos de la maternidad cuando se busca construir una carrera profesional. “Viajar es difícil cuando estás lejos de tus hijos. A todas las mamás que están haciendo el máximo sacrificio por sus sueños. ¡Esos sueños también son de ellos! Confíen en el proceso…”, escribió.

Zoe compartió este mensaje mientras se encontraba inmersa en una intensa campaña de promoción de la película Emilia Pérez, de la cual es protagonista y que se estrenó en agosto.