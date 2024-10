Camila Sodi visita a su madre en el hospital acompañada por Diego Luna

Camila Sodi y su familia atraviesan por un momento complicado, tras darse a conocer en días pasados la hospitalización de su madre, Ernestina Sodi, quien habría sufrido un infarto. Mientras los cercanos al círculo de la actriz mantienen total hermetismo, algunos reportes han dado a conocer detalles de cómo transcurre la situación, incluso han sido filtradas imágenes de la visita que la intérprete realizó recientemente al hospital. Al mismo tiempo, Thalía, hermana de Ernestina, se ha pronunciado de manera sutil en sus redes sociales, enviando un misterioso y optimista mensaje que avivó la incertidumbre entre sus seguidores.

© IG @_matriarca_ Ernestina Sodi es una de las hermanas mayores de Thalía, es mamá de Camila y Marina Sodi.

Camila, sus tías y Diego Luna reunidos en el hospital

Desde que se diera a conocer la hospitalización de Ernestina, la atención se ha fijado en la familia Sodi, especialmente en Camila, quien ha permanecido en silencio desde entonces. Sin embargo, las cámaras del programa televisivo Despierta América, de la cadena Univision, dieron a conocer imágenes de Camila de visita en el hospital, una cita a la que acudió acompañada de sus tías y de su exesposo, el actor Diego Luna, quien al parecer ha permanecido muy pendiente de la situación.

De acuerdo con la información dada a conocer por Despierta América, Diego acudió al hospital acompañado por los dos hijos que tiene en común con la actriz; Jerónimo y Fiona. En el video de paparazzi presentado en el matutino, el actor se deja ver caminando por uno de los pasillos del lugar junto a los jovencitos, dando muestra del apoyo incondicional que brinda a su exmujer a lo largo de este complicado momento, tal cual ella lo hizo cuando en diciembre de 2022 falleció el señor Alejandro Luna, su padre.

© Getty Images Camila Sodi ha guardado silencio sobre la salud de su madre.

Thalía y su misterioso mensaje

Mientras en el hospital se ha reportado la presencia de las hermanas de Ernestina, Thalía también ha reaccionado de manera discreta. La cantante envió un misterioso y optimista mensaje cargado de fe, el cual atrajo la atención de sus seguidores. “El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en él confían. Mi Dios todo poderoso está en control…”, escribió la cantante en las primeras líneas de una publicación realizada en Instagram, la cual ilustró con un clip en el que se deja ver conduciendo mientras interpreta Be Alright, un tema de Evan Craft, Danny Gokey y Redimi2. “Te alabo te exalto y te amo, padre mío. ¡Aquí vamos! ¡En ti y para ti! En tus fuerzas no en las mías”, dijo.

© Getty Images Ernestina Sodi, mamá de Camila Sodi.

Laura Zapata desea la pronta recuperación de su hermana

A pesar de su distanciamiento, la actriz Laura Zapata ha expresado su empatía por lo que le ocurre a su hermana. La intérprete de melodramas deseó su pronta recuperación y contó cómo fue que se enteró de lo sucedido a Ernestina. “No me queda más que desearle que Dios la bendiga, que Dios la ayude, que salga de esto, que sus hijas tengan fortaleza. Desafortunadamente el domingo salió mi exmarido, el padre de mis hijos, del hospital. Yo estuve viernes y sábado con él en el hospital acompañándolo y mi hijo Patricio fue a sacarlo el domingo y se encontró a sus primas. Le dijeron sus primas: ‘Gracias por venir’, y les dijo: ‘No, es que yo me estoy yendo con mi papá’. Me enteré de este quebranto por la salud de Ernestina…”, explicó al programa Venga la Alegría, para luego confesar que le ha dedicado los últimos rosarios que ha realizado.