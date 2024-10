Alejandro Fernández rendirá un homenaje a don Vicente Fernández con una gira

La partida de don Vicente Fernández no solo dejó un gran vacío en el corazón de su familia, también en el de sus fans y en el mundo de la música. Es por eso que, a punto de que se cumplan tres años de su fallecimiento, su hijo, Alejandro Fernández, ha anunciado que el próximo año saldrá de gira, esta vez para rendirle un emotivo homenaje a su progenitor y así reconectar con el público del 'Charro de Huentintán'. Algo de lo que habló en un emotivo mensaje en el que se mostró orgulloso del apellido que don Vicente le heredó y de haber nacido en México, por lo que no perdió la oportunidad de agradecer a su papá por el legado que le dejó.

A través de su perfil de Instagram, Alejandro compartió una fotografía de su infancia, en la que se le puede ver sentado en las piernas de su padre, quien cariñosamente lo besa en el rostro. Al pie de la imagen, el intérprete escribió un extenso mensaje en el que además de anunciar la gira, reveló los motivos que lo llevaron a embarcarse en un viaje musical para rendir un homenaje a la memoria del intérprete. "Soy Alejandro, el potrillo de mi padre, el potrillo de México. Nací con dos bendiciones, la de nacer mexicano y la de nacer Fernández", se puede leer en las primeras líneas del mensaje que ha compartido. "Esas dos bendiciones juntas hacen que en mi sangre corra toda la fuerza, la tradición, la magia y la música de nuestro país", agregó.

El artista continuó: "Estoy aquí, abriendo mi corazón con quienes he estado desde niño, ustedes, el público que me ama y al que yo también amo, estoy aquí, porque estoy a punto de entregarles algo que no es solo mío, es de todos los mexicanos, de todos los latinos, es el sonido de generaciones, de tu familia y de la mía, nuestras raíces, nuestra esencia, nuestro álbum de recuerdos, la música que el gran charro mexicano llevó siempre con orgullo en el corazón a todos los lugares del mundo a los que fue y en los que la gente lo amó, la música que logra que cuando estamos lejos y escuchamos Volver Volver se nos salgan las lágrimas", expresó conomvido.

'El Potrillo' se dijo orgulloso del legado que su papá le heredó, el cual también es el de todos sus fans. "Este homenaje no se trata de mí, hoy se trata de México, de Vicente Fernández en mi voz y en la tuya, para que juntos cantemos esas canciones que son nuestro patrimonio. Mi padre me enseñó muchas cosas en la vida, me enseñó a montar a caballo, me enseñó a portar un traje de charro, a cantar la música mexicana desde el pecho, el amor al público y al escenario", señaló. "Pero lo mejor que me enseñó mi padre fue que yo, como buen mexicano… No Me Sé Rajar", finalizó.

¿Cuándo inciará la gira?

De acuerdo a lo anunciado por Alejandro Fernández, se tiene programado que la gira De Rey a Rey arranque el 10 de mayo de 2025 en Seattle, Washington. De hecho, hasta el momento solo se han confirmado fechas en los Estados Unidos, aunque se espera que pronto se anuncien más países y ciudadades. "Será una noche mágica, donde la tradición y el legado de la música ranchera vibrarán en cada rincón del escenario y se escucharán nuestras voces hasta el cielo. ¡Será una noche inolvidable!", expresó el artista al confirmar las primeras fechas.