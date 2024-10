Tras 14 años, Kylie Minogue volverá a México con su 'Tension Tour'

Luego de una larga espera, Kylie Minogue ha decidido reencontrarse con sus fans mexicanos. Fue en 2011 la última vez que la cantante australiana visitó el país con su Aphrodite: Les Folies Tour y desde entonces, su seguidores no han hecho más que soñar con su regreso. Y todo parece indicar que el 2025 será el año en el que su deseo se haga realidad, pues la intérprete de Can’t Get You Out of My Head recientemente confirmó que volverá a tierra azteca para presentarse con su Tension Tour, el cual la llevará a recorrer todo el mundo, teniendo como punto de partida Perth, Australia, y con el cual celebrará 40 años de carrera.

© Getty Images Kylie Minogue volverá a México en 2025

Así lo compartió Kylie en una charla que sostuvo con el diario mexicano Reforma, en la que con cierta emoción reveló sus planes de volver a México el próximo año. "Aunque no se ha anunciado oficialmente, te puedo decir que haré tres shows en México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey", expresó la intérprete.

© Getty Images Kylie Minogue se presentó en México en el 2011 con el 'Aphrodite: Les Folies Tour'

Por otro lado, la cantante recordó cómo fue que vivió la última visita al país, una ocasión en la que se sintió sumamente cobijada por sus fans. "Debo confesar que cuando canté en Ciudad de México usé varias veces la máscara de oxígeno porque la altura me sorprendió, pero el amor de los fans compensó todo. Los recuerdo en todas partes, cantándome y diciéndome lo mucho que amaban lo que hago", agregó.

Video Relacionado

Sobre la gira, la intérprete se dijo emocionada de acercar a sus fans las versiones en vivio de sus dos volúmenes de Tension. "El tour me emociona y el disco también. Es momento de liberar 'tensiones' y de bailar con Tension II ¡Oh, Dios! Parece que fue ayer cuando lancé Tension y ya pasó más de un año", expresó la australiana.

La reflexión de Kylie sobre la felicidad

En esa misma charla, la intérprete se abrió de capa par referirse a las cosas que le aportan los sentimientos más positivos en su vida. "A la felicidad nos la pintan como ser acaudalados, tener muchísimo lujo y presumir los mejores romances, y con el tiempo he aprendido que la felicidad viene de estar en paz con nosotros mismos y dar amor incondicional", señaló. "La salud, la familia, el cariño genuino de los amigos son los que nos nutren, pero creo que estoy en una etapa tan equilibrada y dichosa que eso es lo que traduzco como felicidad", afirmó.