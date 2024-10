Sofía Castro recuerda la dura situación por la que sus padres tuvieron que sacarla de México

Años atrás, Sofía Castro atravesó por una etapa adversa, según explica, a raíz de la relación sentimental que sostenía con su exnovio. La actriz hizo frente a una serie de circunstancias a lo largo de seis años, tiempo en el que normalizó conductas violentas hacia ella, situación que llevó a sus padres, Angélica Rivera y José Alberto Castro, a actuar de manera inmediata para rescatarla. La media fue contundente, pues ambos tomaron la decisión de enviarla a vivir fuera de México, algo que permitió remediar los conflictos de ese problemático noviazgo que dejó grandes lecciones de vida a Sofía, según ha revelado en una reciente y reveladora entrevista.

La difícil etapa de Sofía

En confidencia con Aislinn Derbez para su podcast, La Magia del Caos, Sofía Castro habló de ese momento de su vida en el que mantuvo un noviazgo tóxico, el cual le originó problemas emocionales que comenzó a normalizar. “Era como: ‘Allá afuera me bombardean y me dicen que soy lo peor pero tú me tratas mal pero no tan mal, tú sí me quieres tantito’. Total (me empecé a acostumbrar a los malos tratos) para mí era normal que me celara, para mí era normal que me mandara a cambiar, para mí era normal...”, dijo la joven intérprete durante la charla.

Sofía recordó cómo su familia comenzó a preocuparse por ella, a tal grado de que recibía advertencias por parte de ellos. Así mismo, reconoce que comenzó a distanciarse de sus seres queridos por esa situación. “Tú no sabes cómo estaban mis papás, en desquicie (me decían): ‘Date cuenta, por favor’. Mi mamá y yo somos muy cercanas y siempre hemos tenido una relación muy cercana, fue donde más me distancié de mi familia obviamente, donde más me distancié de Fernanda…”, reveló. “En el fondo, porque me pongo a pensar, yo creo que sí me daba cuenta pero me sentía importante con él. Él me volteaba a ver, de una manera fea pero me volteaba a ver y eran idas y venidas, me cortaba y regresaba, seis años, de los 14 a los 20…”.

La drástica decisión de sus padres

Ante el complicado panorama, Angélica Rivera y El Güero Castro actuaron para rescatar a Sofía. Según recuerda la intérprete, enviarla a vivir fuera de México fue la solución a ese conflicto. “A finales de 2016 llegó mi mamá y le dijo a mi papá: ‘La tenemos que sacar de México porque si no, no lo va a dejar y va a arruinar su vida’. Fue cuando me mandaron a Los Ángeles a los 20, me fui en enero de 2017. No dije nada, yo creo que también sentí para mí que era un escape, que era la única manera que yo lo iba a poder dejar y poner tierra de por medio. Fue cuando me fui, yo llegué hecha un trapo a Los Ángeles y por eso le tengo tanto amor a esa ciudad porque fue mi refugio en muchas cosas…”, explicó.

Conmovida, Sófía habló de cómo vivir en Los Ángeles le permitió cambiar la mirada y hasta sentirse más segura de sí misma, en parte, porque en aquella ciudad era una joven desconocida para muchos. “Cuando yo llegaba a la escuela, cuando yo llegaba a un casting nadie sabía quien era yo. Los Ángeles me curó de muchos lados, curó como esa parte personal de mi relación y también sanó como esa parte de que me empecé yo a valer como actriz… Eso me dio mucha seguridad, Los Ángeles me rescató de alguna manera. Me empecé a reconstruir…”, dijo.