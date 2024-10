Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina gritan su amor al celebrar que vuelven juntos a la TV: 'Nuestros hijos están felices'

Unidos por el amor, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina celebran cada instante de su vida como matrimonio. Para ambos, esta etapa es muy especial, pues a la par de su estabilidad personal, en lo profesional han tenido la dicha de hacer realidad otro de sus grandes anhelos, volver a trabajar juntos ahora en la telenovela Juegos de Amor y Poder, a casi 20 años de que sus vidas lograron coincidir en el melodrama Yo Amo a Juan Querendón. Felices por este momento, Mayrín abrió su corazón y reiteró su amor por su esposo, con quien lleva casada poco más de una década.

© IG @mayrinvillaneva Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina llevan 15 años casados.

Mayrín grita su amor por Santamarina

Amable como suele ser, Mayrín habló de su vida en matrimonio con Eduardo, y cómo a lo largo de estos 15 años han logrado hacer que lo suyo siga tan fuerte como desde el primer instante. “Yo he aprendido muchísimo a través de estos quince años con Eduardo. He aprendido mucho, a conocerlo a él, a conocerme a mí. He avanzado emocionalmente muchísimo, entonces pues es querer estar…”, dijo la intérprete, declaraciones retomadas por Edén Dorantes para su canal en YouTube.

Video relacionado

En ese sentido, Mayrín puso en alto el gran compromiso que tiene con Eduardo, quien es su mayor cómplice de sueños en este momento. En ese sentido, también opinó sobre lo complejo que puede ser la vida en matrimonio. “Yo sé que cada día quiero estar con él y estoy enamorada. Como dice él, a veces podemos no querernos ni ver, que no soportas a lo mejor, pero ya se te pasa y te acuerdas que sí estas muy enamorada y que quieres estar con esa persona…”, aseguró.

© Getty Images Eduardo y Mayrín regresan a la TV luego de 20 años.

Eduardo también elogió a Mayrín

Durante la charla con la prensa, Eduardo destacó las cualidades de Mayrín, quien además de ser su esposa es una actriz con mucho talento. Por tal motivo, se siente muy afortunado de volver a trabajar con ella, algo que le evoca esos años en que surgió la chispa del amor entre los dos. “Y aquí nos conocimos y ella es actriz y yo la admiro y me siento muy orgulloso del trabajo y la carrera que ha hecho y trabajar juntos es un agasajo, es una bendición…”, dijo el actor durante la charla.

© @mayrinvillaneva Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina están orgullosos de su familia.

Para Eduardo, volver a compartir créditos con Mayrín también es un privilegio porque sus hijos están felices de verlos juntos en un nuevo proyecto. Así lo dijo el galán de telenovelas, enteramente orgulloso de su familia y la estabilidad que ha logrado construir junto a Mayrín. “Para nuestros hijos también ver a mamá y a papá trabajando en un proyecto juntos… es padrísimo también transmitirles esa parte a nuestros hijos, ellos están felices…”, expresó el intérprete veracruzano. Entre otras cosas, expresaron su deseo por ser abuelos en algún momento, lejos de cualquier carga que pudiera tener el hecho de debutar en esa faceta. “Voy a ser la más feliz, la más amorosa y que me los dejen todo el tiempo que quieran…”, dijo Mayrín.