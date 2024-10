¿Fue tan tenso como pareció? Esto fue lo que en realidad sucedió entre Salma Hayek y Nicole Kidman

Han pasado ya más de dos semanas de aquel momento viral que Salma Hayek y Nicole Kidman protagonizaron sin querer durante el desfile de Balenciaga, en el marco de Paris Fashion Week. En un video, que se ha hecho viral en las redes sociales, se aprecia a la actriz de raíces mexicanas haciéndose unas fotos junto a Katy Perry e intentando que Nicole Kidman se una a ellas, sin embargo, esta no accede y se aleja del lugar. Ahora, se sabe que, pese a este ‘encontronazo’, todo está bien entre ambas actrices, además de que algunos expertos han analizado su lenguaje corporal, revelando qué fue lo que en realidad sucedió.

© WWD Salma Hayek en el desfile de Balenciaga en Paris Fashion Week

Luego de que el desfile llegará a su fin, Salma, quien es esposa del magnate francés François-Henri Pinault (dueño de Yves Saint Laurent, Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Creed y Alexander McQueen), se empezó a fotografiar con algunas ‘celebs’ asistentes al desfile, como la cantante Katy Perry. De pronto, Nicole Kidman aparece en escena y la estrella de Frida intenta llamarla sutilmente para la foto, posando su mano sobre el hombro de Nicole, tratando de que se sumara a las fotografías con ella, pero la artista australiana rechazó la invitación. Acto seguido, Salma Hayek posa únicamente con Katy, mientras la estrella de Big Little Lies se aleja de la escena.

© wan Gallet/WWD Katy Perry, Bill Skarsgård, Salma Hayek, Francois-Henri Pinault, Nicole Kidman, Anna Wintour y Kyle MacLachlan en el front-row del desfile de Balenciaga en Paris Fashion Week

De acuerdo con los reportes de Entertainment Tonight, una fuente cercana indicó que entre ambas no habría ningún tipo de roce o discordia. "Ellas se adoran la una a la otra". Además de esto, Nicole Kidman es cercana a la marca, ya que ha llevado diseños de Balenciaga en los momentos más importantes de su vida, como alfombras rojas o en su boda con Keith Urban. Prueba de que las cosas están bien entre ambas, fue que la actriz y productora mexicana compartió en su carrusel de fotos en Instagram varias postales del desfile y en ellas incluyó una foto con Kidman.

Otra fuente contó a Us Weekly que, de hecho, son cercanas. "Estaban en medio de una conversación y se está sacando de contexto". Por otra parte, el mismo informante pidió un poco de empatía y comprensión hacia la estrella de The others, pues su madre falleció el mes pasado. "Nicole perdió recientemente a su madre, tengamos un poco de compasión por ella", agregó.

Nicole estaría pasando por un duro momento a nivel personal, pues recordemos que apenas hace unas semanas sufrió la pérdida de su mamá, la señora Janelle Ann Kidman. A inicios del mes de septiembre, en el marco de la clausura del Festival de Cine de Venecia, la actriz haría una aparición especial donde sería homenajeada, sin embargo, tuvo que viajar de emergencia hacia donde estaba su mamá para darle el último adiós.

© Neil Mockford Nicole Kidman a su llegada al desfile de Balenciaga en Paris Fashion Week

¿Qué le dijo Nicole Kidman a Salma Hayek?

Un lector de labios indicó que, aunque pareciera que había tensión entre ambas, no hubo nada de eso. Jeremy Freeman, experto en dicha disciplina explicó a Page Six que fue lo que en realidad ambas estrellas se dijeron esa noche. "Giremos allí, vale, aquí", se cree que esto fue lo que Hayek le dijo a Kidman, según Freeman.

De acuerdo con Freeman, Nicole respondió: “Oye, estoy bien, estoy bien. Listo, es suficiente, está bien”. Hayek intervino y comenzó a decir: "Tenemos que…", antes de poner su mano sobre el hombro de Katy Perry. Freeman le dijo a Page Six que Hayek, al ver la negativa de Nicole, solo atinó a decir: "Está bien", para después indicarle a la cantante de Firework que mirara hacia las cámaras y posar juntas.