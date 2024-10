Michelle Salas envía un conmovedor mensaje a su abuela, Sylvia Pasquel, en su cumpleaños

La distancia no impide a Michelle Salas celebrar a quienes más quiere. La joven influencer de moda, quien disfruta de su matrimonio con Danilo Díaz Granados, ha dedicado un sentido mensaje a su abuela, Sylvia Pasquel, que ha festejado su cumpleaños por todo lo alto. Como era de esperarse, la hija de Stephanie Salas dedicó un sentido mensaje a su abuelita, con quien mantiene un fuerte lazo afectivo y de complicidad, orgullosa de su familia y del respaldo que ha tenido de ella desde que era una niña.

© @michellesalasb Michelle Salas presumió recuerdos junto a su abuela.

Las palabras de Michelle a Sylvia

Feliz por la llegada de esta importante fecha en el calendario familiar, Michelle abrió su corazón para expresar su sentir en la celebración del cumpleaños de su abuelita, orgullosa de los gratos recuerdos que ha acumulado a su lado. La joven publicó una foto de ambas en la que se aprecia a Michelle en la infancia, una postal que la inspiró para escribir a la actriz un texto colmado de sentimiento. “Abuelita querida. Hoy celebro no solo tu vida, sino todo el amor, la sabiduría y el cariño que nos has regalado a lo largo de los años. Eres una mujer maravillosa y una fuente inagotable de fuerza y energía…”, escribió en las primeras líneas.

© @michellesalasb Michelle Salas publicó emotivas fotos junto a su abuela, Sylvia Pasquel.

En su dedicatoria, Michelle destacó las cualidades de su abuela Sylvia, en quien ha encontrado un ejemplo de disciplina y fortaleza, según destacó en las siguientes líneas. “Gracias por todas las sonrisas y las lecciones de vida. Tu disciplina y tus ganas de vivir son ejemplos muy valiosos en mi vida. Te quiero con todo mi corazón, y me siento increíblemente afortunada de tenerte en mi vida. Que este día esté lleno de cosas hermosas para ti. Te quiero. Ya sé que mas a regañar porque la letra está muy chiquita, pero no me cabía el mensaje”, finalizó la joven, feliz de enaltecer los instantes familiares más importantes, como lo es esta especial fecha.

Stephanie Salas celebró a su mamá

Como era de esperarse, Stephanie Salas también dedicó una felicitación a su mamá, revelando algunas historias en las que le expresa el enorme cariño que le tiene. En otra de las imágenes la actriz y cantante replicó la foto de su mamá, quien dio un vistazo del festejo que fue realizado para ella, rodeada de amigos con los que apagó las velitas de su pastel. De esta manera, Sylvia da la bienvenida a un nuevo año de vida, orgullosa de recibir el amor de su gran familia y amigos cercanos, siempre dispuestos a celebrar con ella cada momento especial, ya sea personal o profesional.

© @sylviapasqueloficial Sylvia Pasquel celebró su cumpleaños en compañía de su hija Stephanie y su yerno, Humberto Zurita.

De acuerdo con los reportes, Sylvia se reunió a celebrar con su hija Stephanie y su yerno, Humberto Zurita. En las historias de Instagram se observa a la cumpleañera apagar las velitas de su pastel, feliz de recibir las sorpresas de los suyos. Horas después, la intérprete compartió con amigos en un rancho al aire libre, instante que quedó para el recuerdo de todos aquellos que formaron parte.