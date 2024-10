Emotivos, Dulce María y Paco Álvarez celebran cinco años de casados

El amor es inmenso en el corazón de Dulce María. El paso del tiempo no solo le ha permitido consolidar una carrera profesional colmada de éxitos, sino que también ha logrado encontrar la estabilidad a nivel personal tras realizar uno de sus mayores anhelos; disfrutar junto al hombre de su vida y formar una familia. Orgullosa de la manera en que ha escrito su historia, la intérprete ha celebrado por todo lo alto su aniversario de bodas número 5 con Paco Álvarez, su esposo, a quien ha dedicado un profundo mensaje con motivo de esta importante fecha, la cual recuerda con mucho cariño.

© @dulcemaria Dulce María celebró 5 años de matrimonio con Paco.

Las palabras de Dulce María a su esposo

Como era de esperarse, Dulce María expresó su inmensa felicidad en redes sociales, espacio en el que dio a conocer un mensaje con motivo de la celebración de su aniversario de casada, un día en el que su vida cambió para siempre. “Recuerdo que muchas veces me pregunté si existía ese amor que me amara de la misma forma que yo, sin dudas, sin condiciones, en la buenas y en las malas. Tenía la esperanza de que existiera ese amor que no duda, que no traiciona, que se atreve, que se entrega, que abraza fuerte en los momentos de incertidumbre, que te da fuerza cuando ya no puedes más, que cree en ti cuando tú mism@ dudas, ese amor te ayuda a coser tus alas en lugar de cortarlas, había escrito canciones, poemas, pintado cuadros preguntándome si algún día lo encontraría…”, escribió.

La integrante de RBD también reiteró su agradecimiento por compartir este momento de su vida tan importante junto a Paco Álvarez, con quien tuvo la dicha de tener una hija, María Paula, de tres años. “Hoy le doy gracias a Dios por que nos encontramos, y porque Hace 5 años estábamos firmando por el civil bajo la lluvia, rodeados de amor, empezando una nueva historia. Fue el comienzo de una nueva etapa…”, escribió la cantante en su romántico texto, el cual motivó a sus seguidores a unirse a esta celebración de manera virtual.

© @dulcemaria Dulce María agradeció a Paco Álvarez por caminar este tiempo juntos.

Orgullosa de formar una familia junto a Paco

Para hacer más emotivo este momento, Dulce María ilustró su mensaje con fotografías del día de su boda. Así mismo, hizo énfasis en la felicidad que le provoca haber formado una familia junto a Paco, su mejor cómplice de sueños. “Recorrer la vida de tu mano ha sido el regalo más bonito que me ha dado Dios y la vida. Aquí estamos después de tantas experiencias juntos que nos han hecho cada vez más fuertes. Y Ahora con el fruto más grande de nuestro amor que es nuestra bebita hermosa. Gracias por existir y por amarme con la fuerza y determinación que me amas. Te amo para siempre mi amor @pacoalvarezv”, escribió.

© @dulcemaria Dulce María y su esposo, Paco Álvarez, están felices de cuidar y brindar amor a su hija, María Paula.

El mensaje de Paco a su esposa

Tras las palabras de Dulce María, su esposo Paco respondió el mensaje de la cantante, a quien reiteró el inmenso cariño que le tiene. Así mismo, destacó lo mucho que compartir la paternidad con ella lo hace muy feliz. “Juntos nos cocemos las alas para seguir volando. Te amo eternamente y a nuestra bebita hermosa que tiene más energía que los dos juntos. Mis amores hermosas preciosas”, escribió.