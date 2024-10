¡Vivan los novios! Paulina Goto y Rodrigo Saval celebran su primer aniversario de bodas

El 2023 fue un año muy especial para Paulina Goto y Rodrigo Saval, ya que unieron sus vidas por todas las leyes. Después de celebrar el primer año de haberse casado por el civil, en febrero pasado, este 14 de octubre, la pareja se vuelve a vestir de fiesta para festejar su primer aniversario de su boda religiosa, una inolvidable recepción realizada en un jardín de la Ciudad de México, que esta mañana el novio recordó en sus redes sociales, donde le dedicó un entrañable mensaje a su esposa Paulina Goto. En esta celebración, no podía falta la canción, Vivan los novios, que la cantante escribió inspirada en su boda, evento del que se sacaron las mejores imágenes para realizar el videoclip de este tema.

© IG @paulinagoto Este 14 de octubre, la pareja celebra su primer año de feliz matrimonio.

Sus primeros 12 meses de felicidad

Desde muy temprano, el político usó su cuenta de Instagram para compartir una foto del día en que se convirtieron en marido y mujer: "¡Feliz aniversario mi amor! Hoy hace 1 año nos casamos (por segunda vez) 365 días de risas, aventuras, proyectos, felicidad y complicidad. Eres el amor de mi vida, mi mejor amiga, mi compañera, y si me pudiera casar contigo otra vez, lo haría mil veces más. Te amo con todo mi corazón. Por pasar el resto de nuestras vidas juntos y felices", escribió Rodrigo junto a una romántica foto en los que se ven fundidos en un tierno beso el día de su boda.

Fue a finales de febrero pasado, cuando los esposos celebraron el primer aniversario de su boda civil, un día que, según confesó el novio, podría repetir una y otra vez: "Soy tan suertudo que tuvo la fortuna de casarme con el amor de mi vida ¡2 veces! y hoy festejamos nuestro primer aniversario como legalmente casados. Te amo con todo mi corazón Paulina ¡Feliz aniversario!". Conmovida por las palabras de su esposo, en aquella ocasión, la cantante le escribió a su esposo: "¡Feliz aniversario! Me acuerdo ese día lo mágico y lo emocionados que estábamos y me sigo sintiendo igual de afortunada de estar juntos".

© IG @rodrigosaval Desde muy temprano, Rodrigo Saval le dedicó un cariñoso mensaje de felicitación a la actriz.

Para Paulina, haber coincido en esta vida con Rodrigo Saval fue muy especial, así se lo confesó a Aislinn Derbez, durante su visita al podcast, La Magia del Caos, donde la también actriz, reconoció que su relación ha funcionado también, porque por primera vez no se relaciona desde la toxicidad: "Para mí fue un súper regalo encontrar una persona con la que me relaciono de una manera mucho más sana y muy distinta. Qué rico estar en paz, no hay nada como estar en paz", explicó Goto.

Video relacionado

© IG @paulinagoto En su boda civil, Paulina le hizo un guiño a la memoria de su papá, llevando una foto en su ramo.

Un amor a la medida

En esa ocasión, Paulina aseguró que sueña con pasar el resto de su vida con Rodrigo Saval; sin embargo, está consciente de que las relaciones evolucionan, por lo que trata de vivir el presente: "Sí estamos decidiendo esto, es por qué sí queremos un futuro juntos, me encantaría hacernos viejitos juntos, pero sí estoy feliz y esto bien, pero no voy a volver a sacrificar mi paz y mi bienestar por quedarme en una relación nada más por costumbre o complacer a los demás", añadió.

En esta chalar con la mayor de los hermanos Derbez, Paulina resaltó el gran apoyo que tuvo de su esposo durante la pandemia, época en la que lamentablemente perdió a su papá, sin duda, el golpe más duro que ha tenido que enfrentar, pero el que más le ha enseñado en la vida. Reconoció que la contención de Rodrigo en estos momentos fue fundamental para atravesar esta etapa. Recordemos que en su boda civil, la actriz le hizo un guiño a la memoria de su padre al llevar un pequeño retrato de él en su ramo de novia.