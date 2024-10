Aislinn Derbez revela cómo es que su hija Kailani se lleva con la novia de Mauricio Ochmann

En más de una ocasión, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han dejado en claro la buena relación que prevalece entre ellos a pesar de su separación, pues ambos buscan que su hija Kailani crezca en un ambiente familiar y de unidad. Algo que se ha visto reflejado en las recientes declaraciones de la actriz, quien reveló que su primogénita ya convive con la novia de su papá, Lorena González, y que incluso mantiene una buena relación con ella.

© IG @mauochmann Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se mantiene unidos por el amor que ambos tiene por su hija Kailani

Así lo compartió la también productora durante un reciente encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad respondió a los cuestionamientos sobre la relación de Kailani con la novia de Mauricio. “Creo que se lleva increíble (con ella)”, señaló Aislinn sin entrar en detalles, luego de que los medios también hicieran referencia a las imágenes que se viralizaron semanas atrás en las que se podía ver a la pequeña conviviendo con González, mientras Mauricio atendía a la prensa.

© IG @mauochmann Mauricio Ochmann y Lorena González suelen ser discretos con su relación

En ese mismo sentido, Aislinn resaltó la gran capacidad de su hija para relacionarse con los demás, pues la personalidad de la pequeña se presta para que los demás puedan entablar una amistad con ella. “Sí, es que mi hija la verdad tiene un corazón tan grande, se lleva bien con todo el mundo", dijo orgullosa sobre la pequeña de 6 años.

Cabe destacar, que hace unas semanas, Mauricio también se refirió a la relación que su hija menor mantiene con su guapa novia, al hablar de su vida amorosa. “Yo estoy muy contento, estoy feliz, disfrutando mucho. Ahí vamos disfrutándonos, ella está contenta conmigo y estamos contentos todos. Ahí está Kailani, se llevan muy bien, se quieren mucho”, compartió el artista, en declaraciones retomadas por el programa Venga la Alegría.

Aislinn Derbez revela si está lista para el amor

Luego de su separación de Mauricion Ochmann, Aislinn Derbez ha intentado rehacer su vida amorosa. Sin embargo, su vida familiar y su carrera son dos cosas en las que se encuentra actualmente enfocada, por lo que por ahora se mantiene soltera. Eso sí, no se ha cerrado por completo al amor, pues en su reciente encuentro con la prensa la intérprete reveló que se siente lista para reencontrarse con el romance. “No hay galán, pero me siento muy feliz. Fíjate que estos últimos años que he estado soltera, son los mejores años de mi vida. Los primeros dos años han sido por elección, ahorita es la primera vez que te diría: ‘¡Órale!’, ya me siento un poquito abierta, pero en cero prisas”, sentenció.