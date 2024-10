Famosa cantante mexicana agradece a madre de Salma Hayek por ayudarla a recuperar su voz: ‘Le debo muchísimo’

Para Salma Hayek no hay mujer más increíble y digna de admirar que su madre, la señora Diana Jiménez, quien ha sido uno de los pilares en su formación. La mamá de la estrella de Frida es cantante de ópera y gracias a su tablas dentro del mundo del canto, ha podido ayudar a otros intérpretes a desarrollar sus capacidades. Recientemente, la cantante Tania Libertad expresó su total gratitud hacia la señora Jiménez, pues tras padecer cáncer temía perder su voz, pero la mamá de Salma Hayek la ayudó a salir adelante y asegura que tiene una voz tan impecable y clara como en sus veintes.

© @salmahayek Salma Hayek con su mamá, la señora Diana Jiménez

Tania Libertad, quien ofrecerá un concierto en la Ciudad de México el próximo 19 de octubre, compartió en el show de radio de Maxine Woodside que era muy buena amiga de la mamá de Salma Hayek y que gracias a ella, su voz no sufrió deterioro alguno por el cáncer de mama que padeció hace un tiempo. "Tomo clases de canto con Diana Jiménez, que es la mamá de Salma Hayek. Ella es cantante de ópera", dijo la cantante, nacida en Perú y nacionalizada como mexicana.

Incluso, Libertad reveló que pasa algunos fines de semana con su buena amiga en su casa, en la zona centro de México. "Ella está en México, vive aquí por Querétaro, en Tequisquiapan. Ahí vive y a veces yo voy a pasar el fin de semana con ella, o a veces ella viene a mi casa y ella se queda y ahí yo le grabo las clases y practico".

© Kevin Winter Tania Libertad en la 17a. entrega de los Latin Grammy en 2016

"A ella le debo muchísimo porque me ha recuperado la voz de una manera increíble", reconoció la cantante. "Comprenderán que, con todo lo que pasé con el cáncer de mama y todos los medicamentos y esas cosas, yo no quise tomar hormonas y esas cosas porque yo no quería perder la voz. Con todo eso, la voz se puso extraña y ella me ha vuelto a poner la voz como cuando yo tenía 20 años; tengo el rango vocal bien amplio", explicó.

"Muy contenta con Diana, Dianita te mando besos. Estoy muy agradecida con ella y con Salma, que me la presentó", contó Tania Libertad, quien además es cercana a la familia de la actriz nominada al Oscar, pues en julio pasado, en el cumpleaños de la señora Diana, ella fue una de las invitadas especiales. De hecho fue en ese cumpleaños, donde la madre de la cantante y la propia Tania Libertad cantaron las clásicas Mañanitas para la otra festejada de la noche, la tía de Salma, la señora Charo.

© @salmahayek Salma Hayek con su mamá, su tía y Tania Libertad en julio pasado

Sobre esta reunión tan amena en la que coincidió con Hayek, Libertad compartió a Maxine Woodside: "La acabo de ver en agosto, allá en Los Ángeles, en el cumpleaños de su mama. Ella ahí sacó un reel, esta guapísima, tiene una piel increíble. Su familia y todos son muy lindos fue una fiesta muy familiar, ahí la única que no era familia era yo con mi marido".