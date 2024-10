Lucía, la hija de Ricky Martin y Jwan Yosef, interrumpe al cantante con su tierna voz: 'Papi, ya estoy lista'

Ricky Martin podrá tener una de las agendas más ocupadas, pero para sus hijos siempre habrá tiempo. Actualmente, el intérprete de origen puertorriqueño se encuentra inmerso en su gira, con la cual ha recorrido varias ciudades alrededor del mundo. En medio de su tour, el cantante de 52 años se ha dado un tiempo para contar a sus fans las novedades de su semana, y ha tenido la interrupción más tierna de todas: la de su hija Lucía. La niña, quien festejará sus seis años en diciembre próximo, se acercó a su papá y le dio un mensaje, por lo que Ricky se apresuró a terminar el video.

© ricky_martin Ricky Martin en la piscina con sus hijos

"Pasando a saludar un poquito. Empiezo una semana maravillosa, muy intensa", se escucha decir a Ricky. "Mañana es mi primer llamado a la filmación de Palm Royale para la segunda temporada, no sé si la han visto... la primera tienen qué verla está maravillosa y ya vamos para la segunda". Además de esto, el cantante nacido en Puerto Rico se presentará al norte de México. "Semana muy ocupada porque también voy a ir a Chihuahua a hacer un concierto y estoy encantado con la vida porque siempre me gusta visitar a mi gente en México", indicó.

Ricky Martin y la tierna interrupción de su hija Lucía View post on Instagram

Ahí no paraban los planes del artista para esta semana, pues también viajará a Oriente Medio. Mientras hablaba de esto, Lucía entró a la conversación. En el video, únicamente se alcanza a escuchar su vocecita. "Papi, ya estoy lista", se escucha decir a la pequeña, quien probablemente ya esté en la etapa del jardín de niños. Ricky dejó de hablar de sus actividades para contestarle: "Ok, ya vamos".

© @ricky_martin Ricky Martin con la pequeña Lucía cuando era una bebé

"Ayy la vocecita de fondo diciendo: 'Papi ya estoy lista'", "La voz de la nena fue lo mejor del video, Dios bendiga a esa pequeña", "Papi yo también estoy lista jaja", fueron solo algunos de los mensajes que sus fans dejaron debajo del post, quienes quedaron conmovidos con la interrupción de la nena.

Video relacionado

Si bien Ricky no entró en detalles del lugar al que se iría con su hija o cuáles eran sus actividades, dejó ver que la pequeña es la 'reina' de la casa. En un post en sus redes, publicado en 2021 a propósito del cumpleaños número tres de su hija, el cantante reveló que la niña era "la jefa de la casa", y que sus hermanos mayores, Mateo y Valentino, además del pequeño Ren, de cuatro años, respetan el temperamento de la niña.

© @ricky_martin Ricky Martin con su hija Lucía

"Esta niña tan bonita cumple años el mismo día que yo. El 24 de diciembre. Lucía Martin-Yosef, la luz de mis ojos, mi inspiración, mi motivación. Eres la jefa de la casa y nos encanta que así sea. Te amo con todo mi ser. Felicidades hija mía", escribió el intérprete de La mordidita junto a unas fotos en las que aparece con su hija.

Una renovada imagen

Como bien dijo Ricky, está arrancando las grabaciones de la segunda temporada de Palm Royale por lo que ha tenido que modificar su look para el personaje de Robert. El intérprete de temas como Livin' la vida loca cambió de look y se quitó la barba. En sus stories presumió el resultado y sus fans no dejaron de comentar lo guapo que se veía.

© @ricky_martin Ricky Martin y su nuevo look para 'Palm Royale'

"Te ves más hermoso y joven sin tu barba", escribió un seguidor, a lo que Ricky respondió con un "gracias". También enfatizó que su cambió de imagen respondía a las necesidades de su rol en la serie de Apple TV+, así que mientras trabaja en la producción, el cantante lucirá un look sin vello facial.