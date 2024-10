En Bacalar y muy enamorados, Claudia Álvarez y Billy Rovzar festejan sus cumpleaños

Octubre es uno de los meses más especiales para Claudia Álvarez y Billy Rovzar, pues es la fecha del calendario en la que ambos celebran sus cumpleaños. Agradecidos y motivados por este momento familiar, nunca pierden la oportunidad de festejar en grande, y esta ocasión tampoco ha sido la excepción. Los esposos emprendieron un viaje al paraíso mexicano de Bacalar en compañía de sus seres queridos, un episodio tan inspirador y lleno de gratos recuerdos con los que reciben su nueva vuelta al sol.

© @claudiaalvarezo Claudia Álvarez le dedicó un emotivo mensaje a Billy Rovzar.

El mensaje de Claudia a su esposo

Con el sentimiento a flor de piel, la actriz puso en alto su felicidad por cumplir un año más de vida tomada de la mano de su esposo Billy, quien al igual que ella celebró esta fecha totalmente inspirado. Como era de esperarse, la actriz dedicó un profundo mensaje al padre de sus hijos, quien ha sido su mayor cómplice de sueños. “Feliz cumpleaños para los dos, amor. Hoy cumplimos un año más de vida juntos. Un año más en nuestro camino del amor, en nuestro plan de vida y en vivir el regalo de habernos encontrado a tiempo para formar y disfrutar nuestra hermosa relación…”, escribió la intérprete en las primeras líneas.

Para hacer más emotivo el texto, Claudia ilustró sus palabras con románticos posados junto su esposo en un muelle desde donde se aprecia la laguna y el atardece. De lo más románticos, los dos se dejan ver abrazados en las imágenes y muy enamorados. “Las almas gemelas sí existen, somos prueba de ello”, se puede leer al final del mensaje, en cual ha recibido miles de “me gusta” y varios comentarios con reacciones de los usuarios, quienes han seguido de cerca la historia de amor de la pareja.

© @claudiaalvarezo Festejo de cumpleaños de Claudia y Billy.

Celebración en el paraíso

Para no perder la costumbre de celebrar de manera extraordinaria, Claudia y Billy emprendieron una escapada al paraíso mexicano de Bacalar. Desde aquel destino, la actriz compartió las imágenes más emotivas y se dejó ver feliz durante su celebración. Claudia mostró un video en el que aparece nadando en compañía de sus amigos y apagando las velitas de su pastel junto a Billy. “Definitivamente irte de viaje en tu cumpleaños con amigos es de las mejores formas para festejar un año más de vida. Gracias por este fin tan hermoso, por más experiencias e instantes juntos…”, escribió la pie de la publicación que acaparó la atención de sus fans.

La gran admiración por su esposo

Claudia se siente orgullosa y plena de la gran oportunidad de escribir una historia de la mano de Billy, el padre de sus hijos. En más de una ocasión ha hablado de la gran admiración que le tiene y de la buena química que prevalece entre ambos, algo que puede ser muy evidente cuando aparecen juntos en algún evento público. “Lo mejor es que lo admiro, es la persona que más admiro en el mundo, es una persona que conecta mente con alma de una forma increíble, es un hombre culto, es un hombre que todo el tiempo está estudiando, trabajando, en verdad me hace crecer a mí como persona, me tiene una paciencia de ángel y así me la puedo pasar todo el programa hablando de él, porque es verdad…”, confesó a finales de 2022 en una charla con los medios.