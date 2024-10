Autor, rapero y poeta: Así es Akala, el supuesto interés romántico de Angelina Jolie

Angelina Jolie parece haber encontrado una nueva ilusión en el plano romántico. La actriz, que desde hace ocho años ponía fin a su muy conocida relación con Brad Pitt, se enfoca en sus proyectos en el mundo del espectáculo, el activismo y como madre de sus seis hijos. En medio de toda su agenda, Jolie parece hacer un espacio más gracias a la flecha de Cupido, y es que desde hace unos meses, la estrella de cine ha levantado rumores de romance con Akala, un rapero de origen británico que, por su simpatía parece haberle llamado la atención.

© Getty Images Akala

Nacido el 1 de diciembre de 1983, Kingslee James McLean Daley, su nombre real, ha destacado por su carrera como cantante, con un álbum debut en mayo de 2006 y especializado en hip-hop. Pero detrás de ese hito, hay años de lucha y trabajo lanzando sencillos de forma independiente y logrando captar la atención del público con su ritmo.

© Getty Images Akala

Lo que caracteriza a Akala de otros raperos, es su polifacética carrera artística, pues además de tener a la fecha cinco álbumes de estudio, dos EPs y un quinteto de mixtapes, se destaca en el mundo de las letras gracias a su faceta como autor y poeta.

© Getty Images Akala

En 2018, publicó Natives: Race and Class in the Ruins of Empire, en parte memoria y con un análisis sobre la clase social y el racismo. Para 2019, lanza The Dark Lady, una novela que aborda la vida de un adolescente huérfano con sueños recurrentes sobre una misteriosa mujer. La historia, además de ser bestseller, ha tenido una reimpresión con la que Akala sigue dando la vuelta al mundo. Un libro que Shiloh, hija de Angelina, ha sido vista disfrutando a través de una publicación de la actriz.

© angelinajolie angelina akala

El artista, también es reportero y ha escrito piezas para The Guardian, Huffington Post y The Independent; así como ha dado charlas en Oxford Union y charlas TEDx. Un nato talento inglés.

© Getty Images Akala

Sin embargo, hay una característica en él con la que podría haber llamado la especial atención de Angelina: sus obras como activista y emprendedor social. El cantante ha liderado proyectos innovadores en las artes, la educación y la música en países como África, India, Australia y Nueva Zelanda.



Es fundador de The Hip-Hop Shakespeare Company, organización dedicada a buscar la relación entre la música contemporánea con las obras del también autor, William Shakespeare. Esto con el fin de acercar a los jóvenes a la literatura clásica.

© Getty Images Akala



Akala y Angelina fueron vistos juntos por primera vez en diciembre de 2023, cuando ambos compartían una cena en un restaurante en Milán. Akala y Angelina fueron vistos juntos por primera vez en diciembre de 2023, cuando ambos compartían una cena en un restaurante en Milán.

© Getty Images Akala

Video relacionado

Si bien Angelina es mucho más privada en cuanto a los detalles de su vida personal, bien dicen que el amor es tan bello que no se puede esconder. Quizá por ello es que de forma sutil ha dejado ver la conexión que tiene con él, pues a finales de septiembre, en una publicación de su estudio Atelier Jolie, compartió una foto de Akala entre el público.



Aunque era parte de una galería que retrataba los mejores momentos de una noche de entrevista de Jolie al músico Mustafa, esa foto en especial llamó la atención del público, pues lo tomaron como una delicada forma de hacerles saber que Akala es parte de la vida de la actriz.

Los rumores incrementaron una semana atrás, ya que previo al 62° Festival de Cine de Nueva York, fueron vistos saliendo juntos del Atelier. Junto a ellos iba Pax, hijo de Jolie, quien más tarde posaría con su mamá en la red carpet del evento, acompañados de Zahara y Maddox, también hijos de la artista, quien presentaría su cinta, Maria.

© Grosby Group Akala y Angelina Jolie

Para el evento, Angelina lució un vestido vintage color blanco firmado por Madame Grès, una pieza sin mangas, con escote profundo y falda larga plisada que, además de dar un toque sofisticado para la ocasión, resaltaba su figura con un look sencillo pero elegante.

© Grosby Group Akala junto a Angelina Jolie

Hasta el momento ni Angelina ni Akala han hecho comentarios sobre los rumores que los relacionan de forma romántica. Sin embargo, sus apariciones juntos empiezan a ser más comunes. Semanas atrás también fueron vistos en el Festival de Cine de Venecia, aunque en ningún momento se les ha visto tomados de la mano o con muestras de cariño públicas que confirmarían que entre ellos el interés va más allá de sus proyectos y la amistad.