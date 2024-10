Isadora Figueroa habla de su inolvidable encuentro con Shakira y revela qué le dijo

A finales de 2022, Isadora Figueroa se lanzó oficialmente como cantante, logrando un gran recibimiento entre el público. Desde el primer momento, la joven confesó que la exitosa carrera de Chayanne, su padre, la había alentado a seguir sus pasos. Sin embargo, el boricua no ha sido la única inspiración para su hija, pues recientemente ella reveló que Shakira también ha ocupado un papel especial en su formación como artista. Por fortuna, tuvo la oportunidad de decírselo en persona, pues tuvo un inolvidable encuentro con ella en Nueva York.

© Getty Images Isadora Figueroa ha seguido los pasos de su padre en la música.

Isadora fue una de las cantantes que participaron en el video de Soltera, el nuevo lanzamiento musical de la colombiana, el cual se grabó hace semanas en Nueva York. La invitación le llegó a la joven por sorpresa, y fue el mejor regalo que podía haber recibido.

“Fue una locura. Estaba en Nueva York, estoy grabando canciones para mi nuevo proyecto y entonces me llega una llamada. Me llaman para invitarme a este videoclip y me voy ya mismo”, compartió Isadora en una reciente aparición en La Mesa Caliente (Telemundo).

La joven describió esta experiencia como “espectacular”, además contó que durante su encuentro con ‘Shaki’ tuvo la oportunidad de expresarle su admiración y respeto como artista. “Tuve la oportunidad de decirle lo importante que ella ha sido en mi carrera, en mi manera de escribir, en la música que ha sido parte de mi vida y fue muy divertido”, contó. “Fue muy especial, estoy agradecida por esa oportunidad”, agregó.

Isadora Figueroa, la más emocionada por su encuentro con Shakira

La cantante de 23 años ya había compartido hace unos días en su cuenta de Instagram un vistazo de esta vivencia. “¡¿Cómo así?! ¡¿Qué?! ¡LA LOBA @shakira! Salí a rumbear con unas REINAS y de mis más grandes inspiraciones musicales. Esta mujer me ha visto perrear hasta abajo. Ya nos van a ver juntas en un video... ¿La próxima vez el featuring…todas juntas?”, expresó emocionada el pasado 24 de septiembre.

Isadora no fue la única cantante invitada a compartir con Shakira en su nuevo video, pues también participaron estrellas como su prima Lele Pons, Anitta y Danna Paola. Si bien la canción se estrenó el pasado 25 de septiembre, el videoclip aún no ve la luz, por lo que los seguidores de la hija de Chayanne tendrán que esperar para verla.

© Sony Music US Latin Shakira lanzó su sencillo 'Soltera' el pasado 25 de septiembre.

Su prometedora carrera en la música

Isadora debutó oficialmente en la música el diciembre de 2022 con el lanzamiento de HBD, luego de graduarse con honores en la Escuela de Música Frost, de la Universidad de Miami, donde estudió composición musical.

Aunque Chayanne se ha caracterizado por ser muy reservado con su vida personal, no ha tenido problema con expresar públicamente su decisión de apoyar e impulsar la carrera de su hija. “Tiene todo mi apoyo y estamos trabajando frecuentemente. No sé si ella quiere que yo lo diga, pero estamos a punto de estar en las primeras producciones de ella y va a salir con mi bendición y mi apoyo”, expresaba el cantante hace dos años en entrevista con el diario mexicano Reforma.

© Instagram @isadorafigueroa Chayanne ha sido una gran ispiración para su hija Isadora

Hace medio año, Isadora estrenar Agüita Con Sal, su tercer sencillo, luego de lanzar Dime Qué Hago y HBD. “Salió ya hace unos meses y ha sido una de las canciones con la que más he conectado porque la escribí en un momento donde a varias amigas estaban pasando cosas difíciles. Por un momento donde se enfermó el papá de alguna, en el trabajo estaban pasando un momento duro y Dios me dio la oportunidad de poder expresarme con palabras y con música”, contó en La Mesa Caliente sobre su canción, la cual fue seguida por La Bici, tema estrenado en julio.