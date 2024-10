'Es duro', Sebastián Rulli comparte su sentir tras la mudanza de su hijo Santiago, de 14 años

La vida ha tomado nuevos matices para Sebastián Rulli y su expareja, Cecilia Galliano, luego de que su hijo en común, Santiago, de 14 años, tomara la decisión de volar del nido familiar para emprender sus sueños profesionales. Esta situación ha provocado profundos sentimientos en los orgullosos papás, quienes a pesar de lo difícil que resulta ver partir al joven lejos de su entorno familiar, están dispuestos a apoyarlo de manera incondicional, así lo dijo el galán de telenovelas tras abrir su corazón sobre cómo esta experiencia lo ha tocado de manera significativa, situación a la que también se refirió Angelique Boyer, novia del argentino.

Sebastián, sensible ante la mudanza de su hijo

De lo más sincero, Sebastián habló de cómo asume este momento tras haber despedido a su hijo días atrás, instante que incluso fue captado por algunos medios de comunicación presentes en el aeropuerto de la Ciudad de México. “De repente le surgió la posibilidad que él estaba buscando y contó con todo nuestro apoyo de parte de su hermana y mía y ya, se dio, así que ya está afuera estudiando y avocado en el deporte que tanto le gusta en un lugar especializado en eso…”, dijo, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América durante la realización de una función especial de la obra de teatro que ambos protagonizan, Los Hombres Son de Venus y las Mujeres de Marte.

En ese sentido, Sebastián reconoció lo complejo que ha sido atravesar por este sentimiento, el cual comparte con su ex, Cecilia Galliano. “Fue duro, evidentemente no fue nada fácil para nadie, pero hoy por hoy, a diferencia de cuando yo viví esa experiencia, que tenía cinco años más que él, estamos en contacto todo el tiempo por el Facetime, estamos a tres horas en avión, entonces estaremos yendo y viniendo. Es duro, pero por otro lado es muy satisfactorio porque lo veo a él con un sueño a sus 14 años y que esté luchando. A esa edad no recuerdo haber tenido ni siquiera idea de que podía yo llegar a ser algo en la vida, me da mucho gusto apoyarlo y me siento muy orgulloso por él…”, expresó el galán de la pantalla chica.

Angelique, empática con su novio y feliz por Santiago

Como era de esperarse, Angelique también se refirió a este momento familiar tan importante, reconociendo el trabajo como padres de su novio Sebastián y de su ex, Cecilia, a quienes expresó su admiración. “Me dio muchísimo gusto el momento que vivieron en familia, fue súper conmovedor, súper fuerte para todos ellos. Me siento muy orgullosa de el papá que es Sebastián y admiro muchísimo el apoyo que le está dando a Santi. De igual forma Ceci, que ahorita está trabajando muchísimo, y que no pudo tal vez acompañar a Santi a dejarlo en la escuela como Sebas sí tuvo oportunidad, eso me hace más que admirarlos como padres que son…”, reiteró.

Finalmente, Angelique se refirió a Santiago y a su hermana, testigo de la buena educación que han tenido guiados por sus padres. “Santi es un tipazo y es él y Valentina el resultado esa educación que no puedo más que respetar y admirar y yo sé que si todas las partes estamos bien entonces podemos ser felices y de eso se trata. Siempre vamos a estar para sumar y no para restar…”, aseguró la actriz.