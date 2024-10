Lady Gaga revela la poco convencional forma en que le propuso matrimonio su novio

El pasado mes de julio, en medio de los Juegos Olímpicos de París, se confirmó una noticia que llevaba un tiempo entre rumores: el compromiso de Lady Gaga con su novio Michael Polansky. En uno de los eventos de la justa olímpica, la propia cantante presentó al inversor tecnológico como su prometido, lo que acabó con las dudas sobre su estatus. Ahora, en medio de la promoción de su nueva película, la intérprete ha compartido los detalles de la poco convencional forma en la que su pareja le propuso matrimonio.

© Getty Images Lady Gaga y Michael Polansky se comprometieron en abril de 20204.

Lady Gaga, quien acaba de estrenar la cinta Joker: Folie à Deux junto a Joaquin Phoenix, acudió como invitada al programa Jimmy Kimmel Live! el pasado 1 de octubre, y durante la entrevista con el anfitrión Jimmy Kimmel habló también de su vida personal. La cantante contó que Michael le hizo la gran pregunta durante un viaje de senderismo el pasado mes de abril.

“Hicimos un viaje juntos y fuimos a escalar rocas. Ya habíamos escalado rocas antes, lo cual fue muy divertido”, contó Gaga, explicando que el paseo en cuestión ocurrió poco después de su 38 cumpleaños. “No me propuso matrimonio en la cima. Subimos hasta arriba, miramos alrededor y tomamos algunas fotos”, continuó.

© Getty Images Gaga y Michael se comprometieron durante un viaje de senderismo.

Aunque muchos hubieran esperado que el inversor aprovechara las vistas de la cima de la montaña para hacerle la pregunta a la cantante, no fue así. “Bajamos y caminamos de regreso a la habitación. Fue muy típico de Michael preguntarme si podía hacerme la pregunta. Quería saber si estaba bien proponerme matrimonio antes de hacerlo. Le dije: '¡Sí! ¡Está bien!'”, relató.

Jimmy le preguntó a la cantante si su novio se arrodilló durante la propuesta, a lo que ella respondió: “No lo hizo. Soy una mujer moderna, me gusta lo que hizo”, aseguró. “Llevaba el anillo en su mochila, así que fue muy tierno. Metió la mano en su mochila y lo sacó”.

© Getty Images Michael Polansky le preguntó a Lady Gaga si estaba bien que le pidiera matrimonio.

La intérprete de Shallow fue cuestionada sobre sus planes de boda, y si está pensando en celebrar una gran fiesta en Italia, en donde tiene raíces. Sin embargo, Gaga confesó que hasta ahora no hay nada definido, e incluso han considerado en hacer algo muy sencillo e íntimo.

“No sé qué vamos a hacer. Todavía no estamos seguros”, dijo. “De hecho, hablamos mucho sobre ir a un juzgado los dos solos y pedir comida china. Pero también, conociéndome, podría convertirse en un circo con unicornios”, bromeó.

Su historia de amor con Michael

Lady Gaga, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, conoció a Michael en 2019 gracias a su madre, quien dirige su Fundación Born This Way. Cynthia Germanotta conoció a Polansky a través de un evento filantrópico. “Mi madre lo conoció y me dijo: 'Creo que acabo de conocer a tu marido', y yo le dije: '¡No estoy preparada para conocer a mi marido!'. Nunca podría haber imaginado que mi madre... ¿encontró a la persona más perfecta para mí?”, contó la cantante hace unas semanas en entrevista con Vogue.

© Getty Images Lady Gaga conoció a Michael gracias a su madre.

A finales de ese mismo año, Gaga fue invitada a la fiesta de cumpleaños Sean Parker, socio de Michael. “Me invitaron y dije: 'Me pregunto si Michael va a estar allí', y mi madre dijo que sí, así que fui a la fiesta y seguí preguntando por él y finalmente se acercó a mí y hablamos durante tres horas. Tuvimos la conversación más increíble”, recordó la cantante. En aquella entrevista, el mismo Polansky recordó el encuentro. “No sabía mucho sobre ella y, honestamente, no estaba seguro de qué esperar. Me impresionó de inmediato su calidez y franqueza; tenía una curiosidad genuina por saber cómo era mi vida al crecer en Minnesota”, dijo.

A aquella charla siguieron semanas de hablar por teléfono y luego su primera cita. Estando ya enamorados, inició la pandemia de covid. Esta situación propició que vivieran juntos en Malibú durante más de un año. “Fue realmente especial. Había estado muy concentrada en mi carrera desde que era adolescente. Y el regalo de ese tiempo fue que pude concentrarme por completo en mi relación. Conocí a este ser humano totalmente comprensivo y cariñoso que quería conocerme, fuera de Lady Gaga”, agregó la intérprete.