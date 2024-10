Así fue el encuentro de Tom Cruise con Iñárritu, Cuarón y Del Toro en Londres

Londres y su espectacular oferta gastronómica hicieron posible el encuentro como de película: tres grandes directores mexicanos con uno de los mejores actores de Hollywood. Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro —acompañado de su pareja Kim Morgan— se reunieron con Tom Cruise para cenar en KOL, uno de los lugares de moda en la ciudad, a cargo del chef mexicano Santiago Lastra.

© @santiagolas Tom Cruise con Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Kim Morgan y el chef Santiago Lastra

Fue el propio chef quien compartió en sus redes sociales la misma postal en la que él aparece abrazado a Tom Cruise, junto a 'Los tres amigos', apodo con el que se refieren a la tríada de directores mexicanos ganadores del Oscar. El chef acompañó la imagen con las siguientes palabras: "Cena imposible con algunas de mis personas favoritas. Un honor tenerlos por acá".

"¡Grande México!", "Wow, qué locura de mesa", "Qué grupo tan increíble", "Ha de haber sido irreal cocinar para ellos", "¡Épico!", fueron solo algunos de los comentarios por parte de sus seguidores al ver la imagen en las redes.

Uno de los detalles que llamó la atención en la fotografía, la cual ya se ha viralizado en las redes sociales, fue que Guillermo del Toro, director de películas como Pinocchio o La forma del agua llevaba un bastón para apoyarse en él. En un mensaje en X explicó la razón por la que llevaba un bastón, la cual se debe a una fractura en el dedo del pie izquierdo, la cual se dio después de la filmación de Frankenstein. "¡Buena cena! ¡Lamento informar que me rompí el dedo del pie izquierdo el día después de terminar la filmación! Kim visitó KOL por primera vez y le encantó la comida".

La amistad de Guillermo del Toro y Tom Cruise

Por allá del 2006, Tom Cruise y Guillermo del Toro iban a trabajar en la película At the Mountains of Madness, basada en la novela de H.P. Lovecraft, sin embargo el proyecto se detuvo y nunca se llegó a concretar. Pese a esto, el actor y el director conservaron su amistad la cual ha perdurado a lo largo de los años.

© Jay L. Clendenin Tom Cruise y Guillermo del Toro en el almuerzo de nominados previo a la 95a. edición de los Premios Oscar 2023

Incluso, según Deadline, Guillermo del Toro tiene un apodo para Tom. En el almuerzo de los nominados, previo a la entrega de los Premios Oscar en 2023, el mexicano llegó al evento preguntando por 'Tomás', mote cariñoso —y muy mexicano— con el que llama al actor de la saga Top Gun. Según el citado medio, el director originario de Guadalajara estaba buscando al actor entre la multitud y decía en voz alta: "Tengo que hablar con Tomás. Tengo que hablar con Tomás", mientras bajaba las escaleras y las cámaras seguían su paso. Cuando al fin se encontraron se saludaron afectuosamente y se dieron un gran abrazo, dejando ver la amistad que los une desde hace varios años.