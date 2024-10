Sebastián Yatra sorprende al revelar que se hizo un arreglito estético

Además de su talento y simpatía, Sebastián Yatra posee un innegable atractivo, como bien lo pueden constatar sus incondicionales fans. El cantante colombiano, quien pronto debutará en Broadway con el musical Chicago, sorprendió a todos al revelar que recurrió a un especialista en medicina estética para hacerse un arreglito, y así hacer frente a la genética, ¿de qué se trata?

© Getty Images Sebastpián Yatra reveló que se hizo un injerto capilar el año pasado.

Durante una entrevista con la cadena de radio española Los40, el intérprete de Tacones Rojos contó que el año decidió someterse a un injerto capilar durante una visita a España. Y contrario a lo que pudiera pensarse, aseguró que este tema no le genera inseguridad.

“La gente le pone mucho tabú a esas cosas, pero mira, mi papá es calvo, se tiene que decir. Y mi abuelo del lado materno, que es donde viene la calvicie, era calvo. Le llegaba el pelo hasta aquí”, comentó Yatra con su característico sentido del humor mientras señalaba la mitad de su cabeza.

© Getty Images Yatra habló sin tapujos sobre la genética en su familia.

Si bien muchos podrían asegurar que la calvicie está lejos de ser un problema para Sebastián, él mismo reconoció que empezó a notar ciertos cambios, por lo que decidió tomar cartas en el asunto. “Yo ya tenía el pelo con la línea de pelo muy alta”, explicó. “Me contaron de un doctor increíble en Madrid y fui el año pasado donde él, estuvimos charlando y tal cosa y me puso pelito por acá”, contó de lo más tranquilo, mostrando su melena oscura.

© Instagram @los40spain Yatra compartió con el programa español imágenes del procesdimiento al que se sometió.

El cantante se mostró muy satisfecho con el procedimiento, además dejó ver que no tiene ningún problema con reconocer que se ha puesto en manos de especialistas para mejorar su apariencia. “Entonces me toca ir a los tratamientos y las consultas para que me pongan ahí y para que siga el proceso bien. Es un injerto para toda la vida. ¿Quién no se hace un injerto?”, dijo.

El impresionante cambio que hizo a su cuerpo

El injerto capilar no es lo primero que Sebastián hace en pro de su aspecto, pues hace unos meses inició un intenso proceso de entrenamiento y dieta que dio por resultado un espectacular cambio en su físico. El colombiano protagonizó la portada de junio de la revista Men's Health España revelando su musculoso cuerpo.

“Si alguien me dijese: '¿Te quieres quedar así para el resto de tu vida?', no me lo pienso ni un segundo. Así me quedo. Ni más grande, ni más definido, ni nada. Pero no se trata solamente de verte bien, sino de sentirte bien”, declaró a la publicación, y también detalló que consiguió ganar kilos de músculo y quemar grasa.

© Instagram @sebastianyatra Sebastián Yatra logró un físico envidiable gracias a cambios en su alimentación y ejercicio.

Aunque admitió que hubo momentos en los que “descarriló”, un poco en cuestiones de alimentación y ejercicio debido a sus viajes de trabajo, aseguró estar convencido de adoptar un estilo de vida más saludable. “Voy a poner todo de mi parte. ¿Necesitaré algo de ayuda? Sí. Pero también ha sido muy cool conocer a entrenadores y nutricionistas tremendos con ustedes y he aprendido mucho de cómo cuidar mi salud, de qué cosas no comer, de en qué momento sí puedo permitirme ciertas comidas... Así que puedes estar tranquilo”, expresó.