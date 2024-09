Cecilia Galliano y Mauricio Garza nos hablan de su experiencia como conductores de 'La Casa de los Famosos'

Además de lo que los habitantes de La Casa de los Famosos México han logrado generar en el corazón de los fans del reality, se debe reconocer el trabajo que han realizado todos aquellos que desde afuera, han llevado al público el análisis, los detalles y los mejores momentos que han sucedido al interior de la casa. Tal es el caso de Cecilia Galliano y Mauricio Garza, quienes con su gran sentido del humor y sus divertidas personalidades, desmenuzaron el contenido del show noche con noche durante las pregalas y postagalas. Una experiencia que sin duda han disfrutado al máximo, pues, a decir de los dos, este formato les ha permitido mostrarse ante la audiencia sin filtros y con autenticidad, algo que se ha visto reflejado en el éxito del proyecto. Así lo compartieron los presentadores en la charla que sostuvieron con HOLA! Américas, en la que emocionados, se refirieron a lo agradecidos que se sienten de poder ser parte de este fenómeno.

© Cortesía: VIX La complicidad de Cecilia Galliano y Mau Garza encató al público de las pregalas

Cecilia Galliano, agradecida por esta experiencia

Este domingo 29 de septiembre, luego de 10 semanas, 71 días y un mar de emociones, La Casa de los Famosos México coronará a su absulto ganador o ganadora de entre los finalistas: Karime Pindter, Gala Montes, Arath de la Torre y Mario Bezares, sellando así una temporada llena de grandes retos, pero de muchas satisfacciones. Algo sobre lo que Ceci se siente sumamente agradecida, pues sin duda, formar parte de este show significa una oportunidad de hacer algo distinto a todo aquello que ha hecho frente a las cámaras. "Feliz de concluir este gran proyecto, que la verdad le fue increíble. Una pregala y una postgala de ViX, que rompimos el récord que teníamos que lograr, y obviamente todo esto es gracias al público", dijo conmovida la hermosa argentina.

En ese sentido, Galliano habló de cómo fue para ella trabajar al lado de Mauricio y la forma en la que llegaron a hacer la mancuerna perfecta para conquistar a su audiencia. "Desde la primera temporada yo le decía a Mau: 'Disfrútalo, goza, sé tú', eso es lo que la gente te va a agradecer siempre... Y como todo, el primero, tanteas el terreno, y en la segunda temporada Mau estuvo mucho más suelto, nos divertimos más, propusimos ideas, y ya estamos proponiendo ideas por si hay una tercera, porque quiero que siga creciendo", compartió.

© Cortersía: VIX La también actriz se dijo agradecida por todas las cosas buenas que le ha traído el show

Sobre la experiencia de conducir la pre y postgalas de La Casa de los Famosos México, la actriz de la protagonista de la obra de teatro El Precio de la Fama: "Lo que más me gustó de esta casa fue que nos llevaron por todos las emociones, todas. Era llegar y decir: '¿Viste lo que pasó?'... O sea, yo lo vivo como fan, no como conductora", reveló entre risas, dejando en claro que siempre preferirá ser parte de este show desde afuera y nunca desde adentro. "Yo soy de una personalidad muy extraña. Yo cuando me pongo a pensar o me preguntan si entraría a la Casa digo que definitivamente que no. Primero porque el no saber de mis hijos me podría en un estado entre Bárbara Torres, Mariana Echeverría y Ricardo (Peralta) con mezcla con Sian, osea, sería un monstruo... No podría porque soy muy aprensiva o protectora de mis hijos, y como que necesito el control, y creo que me volvería loca", agregó.

Video Relacionado

La oportunidad de Mauricio de mostrarse sin filtros

Su paso como coanfitrión de las post galas de La Casa de los Famosos le ha dado a Mauricio Garza muchísima cancha y perspectiva sobre el impacto del reality show en México, ya sea como conductor o espectador. “La temporada pasada siento que en ciertos momentos no fui tanto como yo soy, y me siento orgulloso de mi avance. El trabajo que logré, lo que hice, me siento feliz. Es una raya más al tigre, me voy con muchos aprendizajes, muchas cosas, aprendí mucho, crecí mucho, me permitieron estar, siento que entró un Mauricio y salió otro Mauricio”, nos compartió el actor e influencer.

© Cortesía: VIX Los presentadores construyeron una complicidad única

Garza, nacido en Monterrey hace 32 años, se mostró muy satisfecho con el resultado del reality show y por el interés que el público ha puesto sobre este tipo de formato, el cual, a su parecer, llama la atención por el morbo y la curiosidad que tiene el público por saber más sobre los famosos. “Todas las casas (de los famosos) tienen su onda, es como las novelas, una va a ser más alegre, una novela va a ser más caótica, una con más de notas de color, yo creo que el éxito es el formato en sí; la verdad no nos hagamos, somos muy morbosos, y nos encanta ver un tipo de experimento como este. La Casa pasada tuvo mucho color, esta casa empezó muy caótica y luego como se calmó un poquito, creo que todas las casas tienen lo suyo, esta tuvo más rating, creo, que la de la temporada pasada y el rating es el formanto, la verdad es que nos encanta el chisme", señaló sincero.

Mau, quien salió del reality de concurso Código F.A.M.A. y fue Brócoli en ¿Quién Es la Máscara? externó su beneplácito por ser considerado una referencia en la comunidad LGBT+, y aunque no soltó prenda de si vive o no, con alguien, sí nos platicó que se ve casado y con hijos. “En el amor soy igual que con los niños, porque soy muy niñero; soy muy pasional, es algo que no me gusta hablar porque no es que tenga algo de malo, me parece algo que quiero guardarme para mí. (Sí me veo) con hijos y con boda, pero en un futuro. Sí, yo siempre he querido, soy muy niñero, siempre he querido tener hijos, yo quiero tener hijos porque soy muy niñero, y cuando esté viejito alguien me llore. Sí me gustaría ser papá, obviamente”, nos reveló el actor regiomontano.

© Cortesía: VIX Mauricio Garza agradeció el haber podido mostrarse sin filtros en este proyecto

Entrevista: Christian Carabias