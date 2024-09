A cinco años de su partida, Rocío Sánchez Azuara recuerda a su hija Daniela

Un día como hoy, pero hace cinco años, Rocío Sánchez Azuara se enfrentó a uno de los momentos más retadores de toda su vida: el sensible fallecimiento de su hija menor, Daniela . A través de su cuenta de Instagram, este 23 de septiembre, la presentadora de televisión, utilizó su perfil en esta red social para publicar una imagen de su hija, a quien también le dedicó un entrañable mensaje en el que expresó lo mucho que la echa de menos y lo duro que ha sido la vida sin ella. Debido a que la joven murió a consecuencia de una enfermedad que le diagnosticaron cuando tenía sólo 12 años de edad, Roció confió en que, ahora, su hija está libre de dolor.

Han pasado ya cinco años desde que la presentadora se enfrentó a uno de los momentos más retadores de su vida

Un mensaje hasta el cielo

Con una foto inédita de Daniela, Rocío la recordó: “Cada día que pasa te extraño más. Han pasado 5 años desde que trascendiste y como siempre, no me queda más que recordarte y orar por ti, aunque estoy segura de que en el lugar en el que estás, es uno en el que el dolor no existe para ti. Hasta volvernos a encontrar Nanys”, se lee en la publicación donde varios usuarios le enviaron su apoyo incondicional a la conductora quien, durante toda la vida de su hija luchó por darle una gran calidad de vida.

En el 2020, un año después de la muerte de Daniela, Rocío le concedió una sincera entrevista a Yordi Rosado , en la que compartió detalles de la batalla que libró su hija durante 20 años en contra del lupus eritematoso sistémico que le fue detectado en la infancia: “Tenía 12 años Daniela, antes no estaba catalogada como enfermedad, sino como padecimiento, antes era exclusiva de las mujeres, por las hormonas”, contó.

Con esta imagen inédita de su hija Daniela, Rocío Sánchez Azuara la recordó

A lo largo de las más de dos décadas que Daniela enfrentó esta enfermedad, madre e hija vivieron momentos importantes como, el trasplante de hígado que le donó una señora a la que conocieron gracias al trabajo de Azuara en televisión: “En el caso de Daniela , que tuvo que ser trasplantada de riñón, ocurrió algo hermoso, para ella y para mí, porque quien le iba a trasplantar el riñón, es una señora que se llama Gloria, que me conoció a través de los programas”, contó.

La conductora mantiene vivo el recuerdo de su hija a través de las redes sociales

Una guerrera

Rocío Sánchez Azuara recordó cómo, su hija vivió 20 años más después del diagnóstico, en contra de todo pronóstico: “Estuvo un mes en el hospital, en ese tiempo, Daniela ya no caminaba, reaccionaba, se reía, te reconocía, pero fue ataque de Lupus al cerebro y ahí me dijeron: 'Lo único que le tenemos que decir es que su hija no va a volver a caminar nunca'. Daniel era de 10 limpios, era brillante y me dijeron: 'No va a poder ir a la escuela, no va a poder volverse a levantar de la cama', como si fuera un estado vegetativo”, recordó.