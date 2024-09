Una vez más, el actor Rob Schneider se declara como el fan absoluto de Luis Miguel

Luis Miguel tiene una sólida legión de fans alrededor del mundo fascinados por su voz y las letras de sus canciones, así como por su soltura en el escenario; no por nada, su gira Luis Miguel Tour ha sido catalogada como la más taquillera de todos los tiempos, según Billboard Boxscore. Entre esos seguidores, que se cuentan por millones, se encuentran nada más y nada menos que el actor Rob Schneider y su esposa, Patricia Arzacoya. El actor de Este cuerpo no es mío no solo es fan de la música del cantante, sino que ha ido a sus conciertos y el fue uno de los más emocionados cuando ‘El Sol’ anunció su tour el año pasado.

© @RobSchneider Luis Miguel con Rob Schneider

Haciendo eco de su fanatismo por 'Luis Mi', recientemente el actor originario de San Francisco, California, compartió en su cuenta oficial de X un post sobre su ídolo y además de esto, escribió sobre el post: "El mejor cantante del mundo". Así que con esta muestra de admiración no hay lugar a dudas: Luis Miguel es el cantante favorito de Rob.

Emocionado por la gira de 'El Sol'

En febrero del año pasado, cuando el intérprete de La incondicional anunció su regreso a los escenarios con su tour mundial, Rob reaccionó de inmediato a la noticia y al igual que millones de seguidores se mostró impaciente por saber las fechas exactas en las que se presentaría. Incluso, desde su su cuenta personal de X le envió un mensaje a nombre suyo y de su esposa: "Querido amigo Luis Miguel, como sabes, Paty y yo somos tus mayores admiradores y ¡te amamos! Pero, amigo, ¿no puedes anunciar una gira sin fechas y sin lugar para comprar boletos? Que ....”, escribió el comediante.

© @RobSchneider Rob Schneider, emocionado por la gira de Luis Miguel

Tras 14 meses de espera, finalmente en abril de este año, Rob y su esposa fueron al show que Luis Miguel ofreció en la Desert Diamond Arena, en Arizona. A través de sus redes, Rob dio un vistazo de lo bien que la pasaron, cantando algunos de los temas como Suave o La media vuelta. De hecho, Rob compartió un video en sus redes en el que Paty aparece cantando a todo pulmón. "Cómo hacer muy feliz a una mujer mexicana… Llévala a un concierto de Luis Miguel", escribió el actor sobre el video.

Amante de la gastronomía mexicana

Recientemente, Rob y su esposa, estuvieron de visita en México, para ser más específicos en Mérida, Yucatán, ciudad de la que ella es originaria. Patricia captó el momento exacto en el Rob estaba a punto de degustar un delicioso panucho, un platillo típico del sur de México, muy popular entre Campeche y Mérida, el cual fue preparado especialmente por su suegro. Ante de probar el bocado, el actor estadounidense contó a la cámara de su mujer que estaba por degustar un panucho de cochinita pibil, y lo dedicó a Saúl 'Canelo' Álvarez, quien al parecer le habría recomendado que probara el platillo.