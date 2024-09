¡Ya convive con su suegro mexicano! Bella Hadid y su cercanía con la familia de su novio

Como buenos mexicanos, los Banuelos son una familia de tradiciones, en la que la unión y el respeto son la base, por esta razón, a poco tiempo de haber comenzado su romance con la top model , Bella Hadid , su novio, Adan Banuelos , ya le presentó a su familia. Hace unos días, la pareja acaparó todos los titulares durante un evento de Teton Ridge donde, en pleno corazón de Nueva York, se montó un circuito ecuestre en el que varios miembros del Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Caballos de Corte , se dieron cita, para mostrar sus habilidades como jinetes, entre ellos, Adán quien, además de la compañía de su novia, contó con la presencia de su padre, el legendario vaquero, Ascencio Banuelos , quien se mostró muy cercano a su nueva nuera.

© Getty Images La top model ya convive con su suegro, papá de Andan Bañuelos

El posado con su suegro

A lo largo de todo el evento, vimos a Bella Hadid muy sonriente aplaudiendo a su novio y mostrando también su talento como amazona. Entre besos y abrazos, la pareja disfrutó del ambiente en el que se ha desarrollado su relación. Recordemos que el primer lugar en el que fueron captados juntos fue en Fort Worth, en Texas, ciudad de la que es originario Banuelos y donde el nombre de su padre, don Ascencio Bañuelos, es conocido por ser el primer mexicano que formó parte del Salón. de la Fama de la Asociación Nacional de Caballos de Corte , honor que alcanzó Adán, en 2017, con 28 años de edad.

Además de disfrutar junto a su novio, Bella se mostró muy cercana a su sueño, con quien incluso posó para varias imágenes. El legendario vaquero protagonizó una interesante imagen en la que lo vemos junto a su nueva nuera; a la diseñadora, Jenna Lyons y la artista Cass Bird . En la imagen, donde vemos a todos usando texana y atuendos country, Bella aparece muy sonriente junto a su sueño, quien la recibió con los brazos abiertos en la familia.

© Getty Images En la imagen, la diseñadora Jenna Lyons, el señor Ascencio Bañuelos, la artista Cass Bird y Bella Hadid, en Nueva York

Los 'cowboys', la debilidad de las Hadid

Pero la situación no sólo fluye en la familia Banuelos, Adan, no sólo ha conquistado a Bella, también se ha ganado a su suegra, la famosa Yolanda Hadid , quien también estuvo presente en esta celebración ecuestres, un ambiente que ella disfruta mucho, de De hecho, recientemente, la ex modelo se mudó definitivamente a Texas, donde posee un rancho en el que da rienda suelta a su vida en el campo: “Lo que me encanta es que es un mundo poco pretencioso, muy de verdad”, confesó Hace unos días, Yolanda a la revista Architectural Digest , donde mostró los rincones más especiales de su rancho.

© Getty Images Además de conquistar a Bella, Adan también se ha ganado el corazón de su suegra, Yolanda Hadid