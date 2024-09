Matías Novoa regresa a México para reunirse con su hijo Axel: ‘Jamás lo dejaría desamparado’

A más de tres meses de haber realizado su mudanza a España , Matías Novoa regresó a la Ciudad de México por una importante razón: visitar a su hijo mayor Axel . En medio de la felicidad que está disfrutando junto a su esposa, Michelle Renaud , tras el nacimiento de su bebé, Milo, el actor hizo sus maletas para realizar este viaje y reencontrarse con su primogénito, de 13 años de edad . A su llegada a nuestro país, sostuvo un sincero encuentro con los medios de comunicación, a quienes les reveló cómo va el proceso legal que enfrenta con la mamá del menor de edad, la actriz María José Magán , por manutención, ya por muy buen camino. y pronto podrían llegar a un acuerdo.

El amor a su primogénito

Con la emoción a flor de piel, por regresar a México, Matías reveló el motivo de su viaje: “Por eso estoy aquí también, vengo a verlo, porque es mi primogénito”, dijo. Sobre la visita que hizo Axel a España, luego del nacimiento de su hermanito Milo , contó: “Sí, por supuesto, tenía qué ser así, Axel tenía qué conocerlo y me lo voy a llevar de nuevo, un par de meses, para que pase las vacaciones con nosotros”.

Del proceso legal que enfrenta con su ex, por la pensión alimenticia del mayor de sus hijos, dijo: “Eso lo están viendo los abogados, yo sólo puedo decir que jamás desampararía a mi hijo, él es lo más importante para mí, él y Milo, mi familia, ahora”. El actor dejó claro que debido a la educación que recibió, no podría desentenderse del menor y así lo explicó: “Creo que yo, por los valores que tengo, jamás dejaría a Axel desamparado, jamás lo he dejado”, puntualizó.

El nacimiento de Milo

El actor también habló de su reciente paternidad, un papel que asume, más de una década después de haber debutado con el nacimiento de Axel: “Diferente en todos los sentidos, después de 13 años, ser papá de nuevo, fue algo maravilloso”. Compartió algunos detalles de la llegada de Milo, a quien recibió en casa: “Como lo tuvimos también, lo tuvimos en casa, fue una experiencia divina, de mucha paz, fue como un ritual, fue muy bonito”.

