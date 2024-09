Angélica Vale cumple el sueño de bailar con Chayanne: '¡Te admiro y te quiero desde y para siempre!'

Angélica Vale se ha convertido en las últimas horas en la mujer más 'envidiada' del fandome de Chayanne. La actriz tuvo la fortuna de compartir el escenario con el cantante puertorriqueño y no solo eso, también bailaron pegaditos, cumpliendo así uno de sus más grandes sueños. Esto sucedió en la Crypto.com Arena en Los Ángeles, California, durante un show del intérprete, el cual forma parte de su gira Bailemos Otra Vez.

© @chayanne Angélica Vale y Chayanne bailando juntos en Los Ángeles

A través de su cuenta de Instagram, Vale compartió un video en el que dejó ver la emoción que le producía estar con uno de sus cantantes favoritos. La hija de Angélica María y Raúl Vale lució cómoda con un look sport, para disfrutar al máximo del concierto. La estrella de telenovelas como La fea más bella fue invitada a subir al escenario y bailó con su ídolo.

Luego de presentarla ante el público, ambos se fundieron en un abrazo y empezaron a bailar a ritmo de bachata. A juzgar por el rostro de la actriz, estaba entre emocionada, nerviosa y seguramente un poco incrédula, pues al fin había cumplido uno de sus más grandes anhelos. "¡Gracias por este sueño! ¡Te admiro y te quiero desde y para siempre! ¡Eres lo máximo! ¡Gracias por tu talento, profesionalismo y amor al escenario! @chayanne", escribió 'La Vale' junto al video del mágico momento, el cual compartió en sus redes sociales.

Angélica Vale bailando con Chayanne View post on Instagram

" El sueño de todas cumplido en Angélica", " Todas queremos ser 'La Vale'", "¡Qué bonitos! ¡Con qué cuidado y ternura se dirige hacia Angélica!", "¡Cuánta envidia de la buena!", fueron solo algunos de los comentarios por parte de las seguidoras de Angélica Vale, quienes estaban igual de emocionadas que ella. En solo unas horas, el video ha acumulado miles de reproducciones y todo tipo de comentarios.

© Getty Images La gira del cantante termina el 14 de diciembre en Miami, Florida

Video relacionado

Por su parte, Chayanne compartió en sus stories el video y escribió: "Así de cerquita necesitábamos estar. Qué noche Los Ángeles- CA".

© @angelicavale Chayanne compartió su encuentro con Angélica Vale

Feliz encuentro en Premio Lo Nuestro

La admiración entre ambos, además del cariño y el respeto, data de hace muchos años. Esto fue más que notorio cuando coincidieron en la pasada entrega de Premio Lo Nuestro. Durante los ensayos, ambos se vieron y el puertorriqueño le dio un tierno abrazo. "Oh my god, no te reconocí, qué bonita sorpresa", le dijo el cantante. "Bella como siempre, ¿cómo está todo?", le preguntó Chayanne, a lo que Vale dijo: "Bien, ¿y tú?".

"Estás en la radio, estás haciendo un montón de cosas bonitas", le dijo el cantante a la actriz, además de remorar lindas anécdotas. El cantante de Torero continuó: "Te quiero desde que eras una bebé. Yo también era un bebé, pero tú eras más bebé. Me acuerdo de tu mami en el avión, estabas ahí en muchos lugares".